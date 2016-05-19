Van'daki deprem çadırında bir çocuğa cinsel istismarda bulunan temizlik işçisi tutuklandı

Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak çalışan 36 yaşındaki M.C., 2011'deki depremin ardından kurulan ve atıl halde bulunan çadıra çağırdığı 11 yaşındaki H.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

DHA'dan Murat Çağlar ve Osman Aşan'ın haberine göre; Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanı M.C., 5 Mayıs günü sokakta oynayan H.A.'ya yemek verme bahanesiyle yaklaştığı öne sürüldü. M.C.'nin, 2011 yılında meydana gelen deprem nedeniyle kurum bahçesine kurulan çadıra çağırdığı H.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Kamera kayıtları ortaya çıkardı

Bir başka çalışanın durumu farketmesi üzerine İl Müdürlüğü'ne bildirilen olayla ilgili, bölgeye bakan güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, konuyu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirildi.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, M.C.'yi gözaltına aldı. İstismara uğrayan çocuğun kimliğini tespit etme çalışmaları başlatıldı. Ertesi gün kimliği tespit edilen H.A., Van Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek ifadesi alındı. H.A ifadesinde M.C.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. M.C., ifadesinde suçlamaları kabul ederek pişman olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen M.C., tutuklandı.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü eski hizmet binasının bahçesinde bulunan ve atıl durumda olan çadır, bu olay üzerine kaldırıldı.