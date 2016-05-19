T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'daki deprem çadırında bir çocuğa cinsel istismarda bulunan temizlik işçisi tutuklandı

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bahçesinde yaşanan istismarı, kamera kayıtları ortaya çıkardı

19 Mayıs 2016 13:31

Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak çalışan 36 yaşındaki M.C., 2011'deki depremin ardından kurulan ve atıl halde bulunan çadıra çağırdığı 11 yaşındaki H.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. 

DHA'dan Murat Çağlar ve Osman Aşan'ın haberine göre; Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanı M.C., 5 Mayıs günü sokakta oynayan H.A.'ya yemek verme bahanesiyle yaklaştığı öne sürüldü. M.C.'nin, 2011 yılında meydana gelen deprem nedeniyle kurum bahçesine kurulan çadıra çağırdığı H.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

 

Kamera kayıtları ortaya çıkardı

 

Bir başka çalışanın durumu farketmesi üzerine İl Müdürlüğü'ne bildirilen olayla ilgili, bölgeye bakan güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, konuyu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirildi.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, M.C.'yi gözaltına aldı. İstismara uğrayan çocuğun kimliğini tespit etme çalışmaları başlatıldı. Ertesi gün kimliği tespit edilen H.A., Van Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek ifadesi alındı. H.A ifadesinde M.C.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. M.C., ifadesinde suçlamaları kabul ederek pişman olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen M.C., tutuklandı.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü eski hizmet binasının bahçesinde bulunan ve atıl durumda olan çadır, bu olay üzerine kaldırıldı.

ETİKETLER

istismarVanİl Müdürlüğücinsel istismarinceleme

İlgili Haberler

Cinsel istismara uğrayan çocuklar için ÇİM yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı'nın Çocuk İzlem Merkezleri taslağında çocuk, istismarı yalnızca 'adli görüşmeci'ye anlatacak

30 çocuğun cinsel istismara uğradığı Nizip Mülteci Kampı'nda "Kameralar arızalı" diye tutanak tutulmuş!

Cinsel istismara uğrayan iki çocuğun kamptan ayrıldığı ortaya çıktı

Koruma talebi dikkate alınmadı ikinci kez cinsel istismara uğrayan çocuk hamile kaldı

4 yıl sonra sonuçlanan davada 10 kişi cinsel istismardan mahkûm oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24