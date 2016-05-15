Koruma talebi dikkate alınmadı ikinci kez cinsel istismara uğrayan çocuk hamile kaldı

Edirne’de 14 yaşındaki sağır ve dilsiz çocuk istismara uğramasına rağmen korumaya alınmadı. Edirne’de yaşayan emekli hâkim Nilgün Kurtoğlu 22 Mayıs 2012’de, o dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e e-mail göndererek çocuğun koruma altına alınmasını istedi. Korunma talebi yanıtsız kalırken, çocuğun hamile kaldığı ortaya çıktı. 4 yıl sonra sonuçlanan davada 10 kişi cinsel istismardan mahkûm oldu. Çocuğun kimden hamile kaldığı ise hâlâ bulunamadı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Edirne'de 2 Nisan 2012’de 14 yaşında olan sağır ve dilsiz kız çocuğunu yıkık hamam civarında istismar ettikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Bunlardan biri, kendisi de işitme engelli olan N.A.’ydı (56). Suçlamaları reddeden bu kişi ifadesinde, 76 yaşındaki Y.D.’nin kızla birlikte olduğunu anlattı. Şüpheliler bırakılırken adli tıp raporunda çocuğun istismar edildiği ve bu yüzden ‘ruh sağlığının bozulduğu’ tespit edildi. Savcılık, zekâ geriliği de bulunan çocuğu koruma altına aldırması gerekirken, bu yola başvurmadı. Çocuk Şube Müdürlüğü ve okulu kılını kıpırdatmayınca çocuk koruma altına alınmayıp aileye verildi.

Koruma talebi dikkate alınmadı

Bu arada, Edirne’de yaşayan emekli hâkim Nilgün Kurtoğlu 22 Mayıs 2012’de, o dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e e-mail göndererek çocuğun koruma altına alınmasını istedi. Ne var ki bakanlık da harekete geçmedi. Kustuğu için 3 Eylül 2012’de hastaneye kaldırılan çocuğun 3.5 aylık hamile olduğu tespit edildi. Çocuğun “koruma altına alınmadığı” dönemde tekrar istismara uğradığı ve bu kez hamile kaldığı ortaya çıktı. Çocuk, ağabeyinin de içinde olduğu birçok kişinin istismarına uğradığını, anne ve babasının da buna göz yumduğunu anlattı. Ağabey dahil 11 kişi tutuklandı. Baba ve annesi ‘çocukları fuhuşa teşvik’ suçundan gözaltına alındı. Ailesinin kararıyla kürtaj edilen çocuk, koruma altına alındı. Kızın kimden hamile kaldığı tespit edilemeyince 4 ay sonra 11 kişi serbest kaldı.

İyi hal indirimi

Edirne 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava, 22 Şubat’ta bitti. Sanıklardan N.A.’ya ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 17 yıl hapis cezası verildi. Ceza, iyi halden 14 yıl 2 aya indirildi. 9 sanığa ise aynı suçtan 12’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verildi. Ağabey, anne ve baba dahil olmak üzere diğer 9 sanık suçsuz bulundu. Bir sanık ise yargılama sürerken öldüğü için davası düşürüldü.