Cinsel istismara uğrayan çocuklar için ÇİM yönetmeliği

Çocuk İzleme Merkezleri (ÇİM) Yönetmelik taslağı hazır. Taslağa göre çocuk, istismarı yalnızca ‘adli görüşmeci’ye anlatacak.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre,Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) Yönetmelik taslağı, cinsel istismara uğrayan çocuğun önce polis, sonra doktor, daha sonra savcı ile yüz yüze gelerek yaşadığı istismar olayını defalarca anlatmak zorunda kalmasının önüne geçilecek.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Nurullah Okumuş, hazırlanan Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) Yönetmelik Taslağı’nda yer alacak maddeleri anlattı.

Okumuş şunları kaydetti:

“Çocuğun istismarı ile ilgili çalışan ÇİM’ler aslında Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı. Yani hastaneler içerisinde bulunuyor. Daha önce çocuklar ÇİM’lere getirilirken durumu fark eden kişi tarafından dinleniyordu. Kolluk kuvvetlerine götürülüyordu. Orada polis dinliyor ve rapor hazırlıyordu.

Çocuk ÇİM’e getirildiğinde bir de doktor öyküyü dinliyordu. En son Cumhuriyet Savcısı çocuğa sorular sorarak rapor hazırlıyordu. Bu taslakla artık çocuğun öyküsünü sadece adli görüşmeci dinleyecek. Dolayısıyla çocuğun ikinci ve üçüncü kez örselenmesi engellenecek. ÇİM’ler hastane içinde olacak ancak ayrı bir mekan gibi olmayacak. Hastanelerin genel yapısından ayırt edilmeyecek şekilde düzenlenecek. Tabelası olmayacak.

Doktor ve hemşire kıyafeti giyilmeyecek. Çocuklar için tamamen doğal bir ortamda hazırlanacak.

Görüşme odası çocuğun örselenmesini en aza indirgeyecek Oyun odası formatında olacak. Bu oda aynalı oda olacak. Kayıtlar sadece cumhuriyet savcısında olacak.