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Çevre

Van'da 103 yaylaya yasak getirildi

9 yayla ve mera mahalle sakinlerinin kullanımına açık tutuldu, göçerlerin kullanması ise yasaklandı

09 Mart 2018 14:48

Van’da, yayla ve meraların kullanımına ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. Kentteki 561 mera kullanıma açılırken, 103 mera ve yaylanın ise kullanıma kapatıldığı belirtildi.

Van Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 103 yayla ve meranın ‘geçici askeri güvenlik bölgesi’ ilan edilmesi nedeniyle kullanıma kapatıldığı belirtildi. Valilik, 9 yayla ve meranın ise mahalle sakinlerinin kullanımına açık tutulduğunu ancak, göçerlerin kullanmalarının yasaklandığını ifade ederek, şu açıklamada bulundu:

“Emir yazısında, belirtilen yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddelerine göre gerekli yasal işlem yapılacak. İlimizde bulunan mera ve yaylaların kullanımına ilişkin alınan prensip kararlar, emre dayanak teşkil eden ilgili mevzuat ve detaylı içeriği Van Valiliğinin www.van.gov.tr internet sitesinde duyuruldu.”

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