Vancouver Türk Filmleri Festivali 7 yaşında

Yedincisi düzenlenen Vancouver Türk Filmleri Festivali, bu yıl 16-21 Aralık 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.

Türk Kanada Derneği, Simon Fraser Üniversitesi ve Northwest Film Forum katkılarıyla düzenlenen festival, kısa ve uzun metrajlı filmlere 4 gün boyunca ev sahipliği yapacak.



Festival, Koronavirüs sebebiyle bu yıl 16-21 Aralık’ta online olarak gerçekleşecek. Ece Dizdar, Eylem Kaftan, Kıvanç Sezer ve Serra Yılmaz festivalin online konukları olacak. Festival, izleyiciye teknik olarak iyi bir sinema deneyimi yaşatmak amacıyla Amerika’nın kâr amacı gütmeyen film ve sanat platformu Northwest Film Forum ve online yayın platformu Eventive ile ortaklık yapıyor.

Festival Direktörü Eylem Sönmez, "Bu yıl da, ödüllere doymayan Türk filmlerini Kanada'ya getirerek, Türk kültürünü ve sinemasını tanıtmayı, ülkenin toplumsal sorunlarına çağdaş sinema üzerinden dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Festival online olması nedeniyle sadece Vancouverlılar tarafından değil, Kanada’nın her yerinden, bazı filmler ise Kuzey Amarika kıtasından izlenebilecek.” dedi.

Festivalde gösterilecek 4 uzun metrajlı filmin hikayeleri şöyle,



Bilmemek: Hayatlarından memnun olmayan bir ailenin yaşamına odaklanıyor. Birbirlerine tahammül edemeyen Selma ve Sinan’ın, hakkında eşcinsel olduğuna dair dedikodular çıkan, sutopu oyuncusu oğulları Umut bir gün ortadan kaybolur. Selma ve Sinan için oğullarını aramak, kendilerini bulma hikayesine dönüşür. Yönetmenliğimi 31’inci Ankara Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Film” seçilen Bilmemek, Antalya Altın Portakal ve Adana Altın Koza Film Festivallerinde’de birçok ödüle layık görüldü.







Kovan: Filminde Almaya’da yaşayan Ayşe’nin annesi hastalanınca, Artvin’deki köyüne dönüşünü ve hayatta en büyük korkusu olan arılarla haşır neşir olmasına tanık oluyoruz. Ayşe karakterini Meryem Uzerli'nin canlandırdığı ve yönetmenliğini Eylem Kaftan’ın yaptığı film “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü dahil olmak üzere Amerika’nın New York şehrinde düzenlenen 8’inci Chelsea Film Festivali'nden 6 ödülle geri döndü. Almanya Hof Uluslararası Film Festivali'nde, Hong Kong Asian Film Festivali'nde gösterilen film, Aralık ayında Norveç'teki Films From the South Festivali'nde, Ocak ayında ise Bangladeş'teki Dhaka Film Festivali'nde yarışacak.

Küçük Şeyler: Yönetmen Kıvanç Sezer’in “Emlak-Konut Üçlemesi”nin ikinci filmi. İlk film “Babamın Kanatları”nda inşaat sektöründe çalışan bir işçinin dramını izlemiştik. İkinci film olan Küçük Şeyler’de ise inşaatın bitmiş halinde oturan ve bir anda işsiz kalınca ev kredilerini ödemekte zorlanarak hayatları değişen bir çiftin yaşamına odaklanıyoruz. Bu üçleme bize son 10 yılda Türk ekonomisinin itici gücü haline gelen emlak-konut sektörünün insanların hayatlarını nasıl etkilediğini anlatıyor. Küçük Şeyler, 54. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde yarıştı. Filmin başrol oyuncularından Alican Yücesoy ise 33. Herceg Novi – Montenegro Film Festivali‘nde “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”ne layık görüldü.







Aşk, Büyü Vs: Gençliklerinde aşk yaşamış iki kadının, yıllar sonra bir araya gelip, aşka ve metafiziğe olan inançlarını sorgulamasını anlatıyor. Türkiye’de homofobinin arttığı bir dönemde, aşk insanları birleştirirken, toplumun onları ayırıyor. Yönetmenliğini Ümit Ünal’ın yaptığı film, 39. İstanbul Film Festivali’nin öne çıkan filmi olurken, SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) tarafından da “En İyi Film” ödülüne layık görüldü.



"Kısa Film Kuşağı"nda ise Seattle Türk Filmleri Festivali'nin seçkisinde yer alan 10 film yayınlanıyor. Genç yönetmenlerin işlerini tanıtabilmek adına açılan kısa filmler kuşağında, seyircinin oylarıyla seçilen en iyi filme Vancouver Türk Filmleri Festivali İzleyici ödülü verilecek.