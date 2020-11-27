Vancouver Türk Filmleri Festivali 7 yaşında

7'inci Vancouver Türk Filmleri Festivali, bu yıl 16 - 21 Aralık 2020 tarihleri arasında, online olarak gerçekleşecek.

4 gün boyunca ödüllü uzun metrajlı filmlere ve kısa filmlere ev sahipliği yapacak olan festivalin online konukları Ece Dizdar, Eylem Kaftan, Kıvanç Sezer ve Serra Yılmaz.

Türk Kanada Derneği, Simon Fraser Üniversitesi ve Northwest Film Forum katkılarıyla düzenlenen 7'inci Vancouver Türk Filmleri Festivali, Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 16 - 21 Aralık 2020 tarihleri arasında online gerçekleşecek.

Festival, izleyiciye teknik olarak iyi bir sinema deneyimi yaşatmak amacıyla Amerika'nın kâr amacı gütmeyen film ve sanat platformu Northwest Film Forum ve online yayın platformu Eventive ile ortaklık yapıyor.

Festival Direktörü Eylem Sönmez, "Bu yıl da, ödüllere doymayan Türk filmlerini Kanada'ya getirerek, Türk kültürünü ve sinemasını tanıtmayı, ülkenin toplumsal sorunlarına çağdaş sinema üzerinden dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Festival online olması nedeniyle sadece Vancouverlılar tarafından değil, Kanada'nın her yerinden, bazı filmler ise Kuzey Amarika kıtasından izlenebilecek." dedi.

Festivalde gösterilecek 4 uzun metrajlı filmin hikâyeleri şöyle:

Bilmemek (Not Knowing)

Hayatlarından memnun olmayan bir ailenin yaşamına odaklanıyor. Birbirlerine tahammül edemeyen Selma ve Sinan'ın, hakkında eşcinsel olduğuna dair dedikodular çıkan, sutopu oyuncusu oğulları Umut bir gün ortadan kaybolur. Selma ve Sinan için oğullarını aramak, kendilerini bulma hikâyesine dönüşür. Yönetmenliğimi 31'inci Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Film" seçilen Bilmemek, Antalya Altın Portakal ve Adana Altın Koza Film festivallerinde de birçok ödüle layık görüldü.

Kovan (Hive)

Filmde Almaya'da yaşayan Ayşe'nin annesi hastalanınca, Artvin'deki köyüne dönüşünü ve hayatta en büyük korkusu olan arılarla haşır neşir olmasına tanık oluyoruz. Ayşe karakterini Meryem Uzerli'nin canlandırdığı ve yönetmenliğini Eylem Kaftan'ın yaptığı film "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü dahil olmak üzere Amerika'nın New York şehrinde düzenlenen 8'inci Chelsea Film Festivali'nden 6 ödülle geri döndü. Almanya Hof Uluslararası Film Festivali'nde, Hong Kong Asian Film Festivali'nde gösterilen film, Aralık ayında Norveç'teki Films From the South Festivali'nde, Ocak ayında ise Bangladeş'teki Dhaka Film Festivali'nde yarışacak.

Küçük Şeyler (La belle indifference)

Yönetmen Kıvanç Sezer'in "Emlak - Konut Üçlemesi"nin ikinci filmi. İlk film "Babamın Kanatları"nda inşaat sektöründe çalışan bir işçinin dramını izlemiştik. İkinci film olan Küçük Şeyler'de ise inşaatın bitmiş halinde oturan ve bir anda işsiz kalınca ev kredilerini ödemekte zorlanarak hayatları değişen bir çiftin yaşamına odaklanıyoruz. Bu üçleme bize son 10 yılda Türk ekonomisinin itici gücü haline gelen emlak - konut sektörünün insanların hayatlarını nasıl etkilediğini anlatıyor. Küçük Şeyler, 54. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde yarıştı. Filmin başrol oyuncularından Alican Yücesoy ise 33. Herceg Novi – Montenegro Film Festivali‘nde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görüldü.

Aşk, Büyü Vs (Love, Spells and All That)

Gençliklerinde aşk yaşamış iki kadının, yıllar sonra biraraya gelip, aşka ve metafiziğe olan inançlarını sorgulamasını anlatıyor. Türkiye'de homofobinin arttığı bir dönemde, aşk insanları birleştirirken, toplumun onları ayırıyor. Yönetmenliğini Ümit Ünal'ın yaptığı film, 39. İstanbul Film Festivali'nin öne çıkan filmi olurken, SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) tarafından da "En İyi Film" ödülüne layık görüldü.

Festivalin online olmasının bir diğer avantajı bu filmlerin oyuncuları ve yönetmenleriyle, Zoom üzerinden gerçekleştirilecek soru - cevap bölümleri. Bu yıl Ece Dizdar, Eylem Kaftan, Kıvanç Sezer, Serra Yılmaz festivalin konukları arasında yer alıyor.

"Kısa Film Kuşağı"nda ise Seattle Türk Filmleri Festivali'nin seçkisinde yer alan 10 film yayınlanıyor. Genç yönetmenlerin işlerini tanıtabilmek adına açılan kısa filmler kuşağında, seyircinin oylarıyla seçilen en iyi filme Vancouver Türk Filmleri Festivali İzleyici ödülü verilecek.