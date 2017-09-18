Van ve Bitlis’te 408 bin öğrenci ders başı yaptı

Özcan ÇİRİŞ- Arif KARATAŞ/VAN, BİTLİS, (DHA)- VAN ve Bitlis\'te toplam 408 bin 863 öğrenci, yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte ders başı yaptı. Van\'daki törene katılan Vali Murat Zorluoğlu, öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı.

Van\'da 1400 okulda 310 bin öğrenci ile 16 bin öğretmen yaz tatilinin bitmesiyle birlikte 2017-2018 eğitim- öğretim dönemi başladı. Yeni eğitim yılı nedeniyle Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi\'ndeki Fevzi Şengün İlk ve orta okulunda tören düzenlendi. Törene Van Valisi Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluğu, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, Emniyet Müdürü Suat Ekici, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan tören, öğrenci ve öğretmenler adına temsili konuşmaların yapılması ve okulan halk oyunları ekibinin folklör göstesi ile devam etti. Okulun 4\'üncü sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan minik öğrencilere çiçek vermesinin ardından Van Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, yeni eğitim- öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulundu.

\'HEDEFİMİZ TAM GÜN EĞİTİM\'

Van Valisi Murat Zorluoğlu ise 2017-2018 eğitim-öğretim yılının Van ve ilçeleri için hayırlı olacağını belirterek şöyle konuştu:

\"Eğitim konusunda ilimizin mesafe kaydettiğini bütün samimiyetimle ifade ederken, bir takım sıkıntıların, sorunların da halen var olduğunu ve bu sorunların çözümünün de bizim asli vazifemiz olduğunu ifade etmek isterim. Bir çok şeyi yapabiliriz. Köprüler yapabiliriz, yollar yapabiliriz, yeni binalar yapabiliriz, bir çok kamu hizmetini yapabiliriz. Ama eğir biz erdemli, ahlaklı, milli ve manevi değerlerini bilip bunlara sahip çıkan , teknolojiyi takip eden, bilgiyi takip eden, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi en iyi şekilde kullanabilen nesiller yetiştiremezsek, bu yaptımığız hizmetlerin esasında hiçbir önemi yoktur. Bu yüzden birinci hedefimiz tüm il genelinde 2020 yılına kadar tam gün eğitime geçmek. Bütün okullarımızda ikili öğretimi bir kenara koyup, tam gün eğitim sağlayacak imkanları bu şehre kazandırmak. Sizler belki de sizlerden sonra gelecekler burada tam gün eğitim görecekler. Eğitim alanında ikinci hedefimiz, akademik başarıyı arttırmak. Şu anda ilimizin ulusal sınavlarda elde ettiği başarı durumu ve sıralaması,kabul edilebilir değil. Bunun hiç bir müdürümün, hiçbir öğretmenin, hiçbir velinin kabul etmemesi gerekir. Bu sıralamayı kabul etmiyoruz ve bu sıralamada daha öne gelebilmek için elbirliğiyle çalışacağız.\"

Vali Zorluoğlu, sınıfları gezerek öğrencilerye aynı sırada oturup yeni eğitim-öğretim yılı ile ilgili sohbet etti. Zorluoğlu, öğrencilere yeni ders kitapları da dağıttı.

Bitlis\'te ise 708 okul, 98 bin 863 öğrenci, 5 bin 354 öğretmen ve idareci ile yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çalındı.



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