Van Valisi: Kırmızı bölgelerden gelen öğretmenler nedeniyle vakalarımızda artış oldu

Koronovirüs vaka sayısının artış gösterdiği Van'da, 'kontrollü normalleşme' sürecinde yüz yüze eğitimin başladığı 30 okul, vakalar tespit edilince karantinaya alındı. Vali ve Büyükşehir Belediyesi kayyımı Mehmet Emin Bilmez, "Son haftalarda kırmızı bölgelerden gelen öğretmenler nedeniyle vakalarımızda artış oldu" açıklamasını yaptı.

Bilmez, "Eylül ayında Türkiye'nin en kötü illerinden biriydik. Birkaç ay sonra da Türkiye'nin en iyi kentlerinden olduk. Fakat şu ana kadar 30 okulumuz karantinaya alındı. Bizim şu ana kadar mavide kalmamızın sırrı da 180 kişiden oluşan filyasyon ekibimizin gayretli çalışmaları. Şüpheli vakalara hastanede değil evlerinde müdahale ediliyor. Çağrı merkezine telefon geldiğinde ekipler evlere gidiyor. Hastaya evde müdahale ediyor, gerekirse ambulansla hastaneye nakledip tedavisi yapılıyor. Van halkı da aldığımız kararlara büyük oranda uymaktaydı. Son zamanlarda vaka artışımız var ama tehlikeli boyutta değil. Onun için Van halkına gayret ve çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.