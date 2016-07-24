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Spor

"Van Persie'yi almak için stadı satmamız gerek!"

Sporting Lisbon Teknik Direktörü: Bana sorsanız Messi'yi de takıma katmak isterim fakat bu futbolcuların yılda ne kadar kazandığını biliyor musunuz?

José Alvalade Stadyumu

24 Temmuz 2016 17:39

Portekiz ekibi Sporting'in teknik direktörü Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robinvan Persie'yi transfer etmek istedikleri iddialarına ilişkin, "Robin van Persie'yi almak için stadı satmamız gerek." dedi.

Jesus, Portekiz basınına yaptığı açıklamada, Sporting'in van Persie'yi kadroya katmak istediğine yönelik iddialara şaka yoluyla cevap verdi. Robin van Persie'nin her takımın transfer etmek isteyebileceği harika bir futbolcu olduğunu belirten 62 yaşındaki teknik adam, "Hemen yarın van Persie'yi kadroda görmek isterim ama bu tip futbolcuları almak, birçok takım için sadece hayal. van Persie'yi almak için stadı satmamız gerek. 

Bana sorsanız Messi'yi de takıma katmak isterim fakat bu futbolcuların yılda ne kadar kazandığını biliyor musunuz? Medyada çıkan haberler söylentiden ibaret. van Persie için transfer girişimimiz olmadı." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Jesus, takıma katkı sağlayabilecek, kulübün bütçesini zorlamayacak isimlere odaklandıklarını sözlerine ekledi. 

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