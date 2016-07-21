Robin van Persie'nin yeni adresi belli oldu

Sezon bitiminden itibaren kendisine kulüp arayan Robin van Persie’nin durağı Stoke City oldu. Yıldız oyuncunun menajeri ile son detayları görüşen sarı-lacivertli yönetim, 32 yaşındaki futbolcunun kiralanması için prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe’de Robin van Persie bilmecesi çözüldü. Hollandalı yıldız tekrar İngiltere’ye dönüyor. Daha önce Premier Lig’de Arsenal ve Manchester United formaları giyen futbolcunun Stoke City’e kiralanması için prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Van Persie’nin, İstanbul’da olan menajeri dün yönetimle görüşerek son detayları konuştu.

Yeni sezonda Fenerbahçe’den ayrılmak isteyen Hollandalı futbolcu, uzun süredir kendine takım arıyordu. Uçan Hollandalı’nın menajeri önce Çin’de bazı takımlarla temasa geçse de anlaşma sağlanamadı. Ardından futbolcu için Premier Lig ekibi Stoke City devreye girdi.

Fenerbahçe Yönetimi, Hollandalı’yı göndermek için ödediği bir yıllık ücret ile United’a verilen bonservis bedelini istiyordu. Transferin önündeki engel ise 12 milyon euro bonservis bedeli ve futbolcunun yüksek maaşıydı.

Ayrılmak istiyordu

Bu kez de kiralık formülü gündeme geldi. Daha önce İngiliz ekibiyle futbolcu mali konularda anlaşma sağlamıştı. Son olarak da van Persie’nin temsilcisi ile yönetim arasında görüşmeler sürdü ve yıldız oyuncunun Stoke City’e bir yıl kiralanmasına karar verildi. Detayların çözüme kavuşmasının ardından resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi. Sarı-lacivertliler bu transferle birlikte hem kiralama bedeli alacak hem de futbolcunun maaşından kurtulmuş olacak.

Geçen sezon Teknik Direktör Pereira ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle performansını gösteremeyen Hollandalı, takım çalışmalarına da fazla katılmıyordu. Son iki hazırlık maçının kadrosunda yer almayan van Persie çalışmalarını genellikle bireysel yapıyordu.

48 maça çıktı

Fenerbahçe’de 48 maça çıkan Robin van Persie rakip ağları 22 kez havalandırmayı başardı. Yıldız futbolcu 3 de asist yaparken, hiç kırmızı kart görmedi.