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Spor

Fenerbahçe'den resmi açıklama: Robin van Persie kalıyor

Robin van Persie’nin Fenerbahçe’den ayrılacağı konuşuluyordu

21 Temmuz 2016 21:00

Fenerbahçe'de Robin van Persie ile ilgili spekülasyonlar son buldu. Asbaşkan İlhan Ekşioğlu, Hollandalı futbolcunun menajerinin Fenerbahçe'ye kalmak istediğini söylediğini belirtti.

Fenerbahçe’den ayrılması gündemde olan Robin van Persie için sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama geldi. Fenerbahçe Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu, Hollandalı futbolcunun menajerinin kulübe gelerek Fenerbahçe’de kalacaklarını söylediğini açıkladı.

Adı son zamanlarda İngiltere Premier Lig’de çeşitli kulüplerle anılan Robin van Persie’nin Fenerbahçe’den ayrılacağı konuşuluyordu.

Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: “Son dönemde görsel, yazılı ve internet basınında futbolcumuz Robin van Persie’nin kulübümüzden ayrılacağına dair bazı haberler yer almaktadır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hollandalı futbolcunuzun menajeriyle gerekli görüşmeler yapılmış olup, futbolcumuzun herhangi bir kulübe transferi söz konusu değildir.”

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