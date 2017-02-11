Van Persie'nin cezasında indirime gidildi!

Tahkim Kurulu, Van Persie'ye verilen 3 maçlık cezanın gerekçesinin "sportmenliğe aykırı hareket" şeklinde değiştirilmesine ve dolayısıyla Hollandalı futbolcunun 3 maçlık cezasının 2'ye indirilmesine karar verdi. Ayrıca 13.000 TL para cezası ile cezalandırılması oy birliği ile kabul edildi.

Hıncal Uluç'tan Van Persie yorumu:

Bu hareketten yırtar!

Tahkim Kurulu'nun konuyla ilgili kararı şöyle:

Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin, futbolcusu Robin Van Persie hakkındaki PFDK'nın 09.02.2017 tarih ve E.2016-2017/653 - K.2016-2017/775 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Robin Van Persie'nin, rakip takım taraftarlarına yönelik eyleminin PFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 36. maddesinde düzenlenen sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin "sportmenliğe aykırı hareket" şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

- Cezanın da eylemin sportmenliğe aykırı hareket niteliğine uyan FDT'nin 36/1. ve 35/4. maddeleri uyarınca tayini gerekmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Robin Van Persie'nin 2 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile, (K.2017/59) Karar verilmiştir.