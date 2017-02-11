T24 LogoT24 Logo
Spor

Van Persie'nin cezasında indirime gidildi!

Tahkim Kurulu ceza indirimiyle ilgili açıklama yaptı

11 Şubat 2017 17:59

Tahkim Kurulu, Van Persie'ye verilen 3 maçlık cezanın gerekçesinin "sportmenliğe aykırı hareket" şeklinde değiştirilmesine ve dolayısıyla Hollandalı futbolcunun 3 maçlık cezasının 2'ye indirilmesine karar verdi. Ayrıca 13.000 TL para cezası ile cezalandırılması oy birliği ile kabul edildi.

Hıncal Uluç'tan Van Persie yorumu:
Bu hareketten yırtar!

Tahkim Kurulu'nun konuyla ilgili kararı şöyle:

Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin, futbolcusu Robin Van Persie hakkındaki PFDK'nın 09.02.2017 tarih ve E.2016-2017/653 - K.2016-2017/775 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Robin Van Persie'nin, rakip takım taraftarlarına yönelik eyleminin PFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 36. maddesinde düzenlenen sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin "sportmenliğe aykırı hareket" şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

- Cezanın da eylemin sportmenliğe aykırı hareket niteliğine uyan FDT'nin 36/1. ve 35/4. maddeleri uyarınca tayini gerekmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Robin Van Persie'nin 2 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile, (K.2017/59) Karar verilmiştir.

ETİKETLER

Van PersietahkimFenerbahçeinidirimceza

İlgili Haberler

Olaylı derbinin cezaları belli oldu; Tosic 4, Van Persie 3 maç yok

Kasımpaşa, 3-0 hükmen mağlup ilan edildi

Tosic’in eşinden Robin van Persie tişörtüne cevap

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ediyor

Beşiktaş, Robin van Persie'den şikâyetçi oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede van Persie hakkında kamu davası açılması talep edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24