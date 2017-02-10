Tosic’in eşinden Robin van Persie tişörtüne cevap

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Ceza sahasında Van Persie'ye yaptığı hareket sonucu Tosic oyun dışında kalırken, Van Persie'nin taraftara dil çıkarması ve yaptığı 'tombala' hareketi tartışılmaya devam ediyor.

Fenerbahçe Kulübü’nün resmi ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazası, Robin van Persie’nin Beşiktaş derbisinde yaşadığı gol sevincinin tişörtünü basmıştı.

Sarı-lacivertliler, derbinin olay adamı olan Van Persie’nin gol attıktan sonra Oğuzhan Özyakup’un önünde dizleri üzerinde kaydığı anı tişört yaptı. Fenerium’un resmi Twitter hesabı, tişörtlerin Cuma günü mağazalarda olacağını duyurdu. Beşiktaşlı Dusko Tosic’in eşinden Jelena Karleusa’dan ise karşı hamle geldi.

Karleusa, sosyal medya hesabından Tosic’in Van Persie’ye yaptığı hareketin bulunduğu tişört tasarımını “Beşiktaş’ın gücü” yorumu eşliğinde takipçileriyle paylaştı.