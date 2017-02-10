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Spor

Beşiktaş, Robin van Persie'den şikâyetçi oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede van Persie hakkında kamu davası açılması talep edildi

10 Şubat 2017 22:22

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçında yaşanan olayların yankıları devam ediyor.

PFDK'nın açıkladığı kararlar sonrasında siyah beyazlı kulüpten bir atak daha geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulundu.

Dilekçede; Şüphelinin müvekkilimiz derneğe, futbolcularına, taraftarlarına ve müsabakayı takip eden kişilere karşı sarf etmiş olduğu hareketler nedeniyle cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılması, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz" ifadeleri kullanıldı. 

CNN Türk'ün ulaştığı dilekçe şöyle:

 

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