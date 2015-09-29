Van Persie ile tartışan saha komiseri konuştu: Nazikçe uyardım, dinlemedi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sırasında oyuncular için ayrılan alanda ısınmayı reddederek taç çizgisinin kenarında ısınan Robin van Persie ile tartışan saha komiseri Nezir Aydın, "Van Persie'yi kolundan tutmadım. Nazikçe 'Yerinize geçer misiniz?' dedim. Ama beni dinlemedi" dedi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, saha komiseri Nezir Aydın ile Robin van Persie saha kenarında bir süre tartışmıştı. Konuyla ilgili Beyaz TV'ye konuşan Aydın, Hollandalı yıldız ile arasında geçenleri anlattı.

Nezir Aydın'ın açıklamaları şöyle:

"Van Persie bunu neden yaptı bilmiyoruz. Yardımcı hakemin yanında hakemi sıkıştırarak koştuğunu gördüm ve yanına giderek size ayrılan alanda ısının dedim. O koşusuna devam etti. Sonrasında dördüncü hakem de onu uyardı ancak dinlemedi. Ardından Fenerbahçe menajeri Hasan Çetinkaya ile de konuştu ve ardından oyuna girdi. Orada yardımcı hakemi sakatlayabilirdi."

'Oyunda olmadığı için...'

"Biraz İngilizce biliyorum ona burada ısınamayacağını diğer oyuncuların ısındığı yere gitmesini söyledim. Anladı ama gitmedi. Van Persie oyunda olmadığı için durgun halleri vardı. Kimseyle konuşmuyordu."

'Kolunu tutmadım, rica ettim'

"Ben Van Persie gibi bir oyuncudan bunu beklemezdim. Maçtan sonra kendisiyle bir diyalog yaşamadım. Koşarak soyunma odasına gitti zaten. Van Persie'yi kolundan tutmadım. Nazikçe yerinize geçer misiniz dedim. Türkçe de söyledim kendi anlayacağı dilde de konuşmaya çalıştım."

'Yine olsa yine yaparım'

"Olimpiyat Stadı'nda ısınılan yer orası. Onun dışında oyuncular ısınamaz. Ben orada görevimi yaptım. Federasyona ek raporla yaşananları bildireceğim. Ben bu görevi 30 senedir yapıyorum. Yine olsa yine yaparım."

'Ümit Özat'a da aynısını yaptım'

"Daha önce Ümit Özat ile de aynı olayı yaşadık. Çimden çıkmak istemedi ama onun da koluna girerek belirlenen alana götürdüm. Ümit Özat Van Persie gibi sorun çıkarmadı. Van Persie'nin ardından aynı bölgede İsmail Köybaşı da ısınmış ben görmedim."