Van kedisi sahiplenmek için Çin'den Türkiye'ye geldi

Pekin Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü öğretim görevlisi ve sosyal medya üzerinden medya programı yapan Sun Pıng, internette kedilerle ilgili araştırma yaparken Van kedisini beğenip sahiplenmek için Türkiye'ye geldi.

Sun Pıng, yaptığı araştırma sonucu Kayseri'de 'Nuh Baba' lakaplı Mehmet Yakuter'de de Van kedisi bulunduğunu öğrenince kendisiyle iletişime geçip Pekin'den yola çıktı.

"İnsan ile doğanın ilişkisinin sembolü olduğunu düşünüyorum"

Doğal bir karakteri olan Van kedisinin çok zeki ve cana yakın olduğunu vurgulayan Sun, "Bence Van kedisi doğa ve insanlık tarihi ile kültüründe birçok şeyi barındıran bir hayvan. Bu yüzden ben onun yapısı itibarıyla insan ile doğanın ilişkisinin sembolü olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sun, internet üzerinden ABD ve Avrupa'da araştırmalar yaptığını belirterek "Avrupa'daki türler saf, beyaz renkte değildi. Baş ve kuyruk kısmı desenliydi. Daha sonra Facebook üzerinden Nuh Baba'yı buldum. O, bana Türkiye’deki Ankara kedisi ve diğer türleri anlattı ancak hakiki Van kedisi çok nadir bir tür. Çin'den gelişimde çok özel bir görevim vardı. Çok uzak yerden olağanüstü bir seyahati, dünyada sıra dışı değeri olan bir şeyi aramak için yaptım ve semeresine ulaştım" diye konuştu.