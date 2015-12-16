Van kedilerinin sayısını arttırmak için çalışmalar başlatıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde nesli koruma altına alınan Van kedilerinin sayısının artırılabilmesi için çalışma başlattı.

Birgün’ün haberine göre Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Daha önce yılda 1 ay çiftleştirilen kedilerin bu süresini 5 aya çıkardık. Hem yavru sayımız artacak, hem de ziyaretçiler her mevsim yavru kedi sevebilecek" dedi.

Van Kedisi Araştırma Merkezi bu yıl almış olduğu kararla erken kızgınlık dönemine giren kedileri çiftleştirmeye başladı. Kedilerin çiftleşmesi için daha önce Mart ayı uygulaması yapılırken bundan sonra Van kedileri 5 ay boyunca çiftleşebilecek. Sağlıklı kedilerin çok daha hızlı kızgınlık dönemine girdiğini belirten Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya şunları söyledi:

"Van kedileri buradaki sağlıklı koşullardan ve bakımlarının iyi yapılmasından dolayı erken kızgınlık gösteriyorlar. Daha önce yılda 1 ay çiftleştirilen kedilerin bu süresini 5 aya çıkardık. Hem yavru sayımız artacak, hem de ziyaretçiler her mevsim yavru kedi sevebilecek. Buradaki amacımız sayıyı arttırmanın yanında, doğumları yıl içine yayıp yavru ve annelerin bakımını daha iyi yapmak."