-Van kedileri "podyuma" çıkacak VAN (A.A) - 21.09.2011- Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki Van Kedisi Araştırma Merkezi Kedievi Müdürlüğünce, ''Van Kedisi Güzellik Yarışması'' düzenleyecek. Farklı göz renkleriyle tanınan Van kedisi, ekim ayında düzenlenecek ''Van Kedisi Güzellik Yarışması''nda podyuma çıkmaya hazırlanıyor. Cana yakınlığı, beyaz ve ipeksi tüyleri ve suya olan düşkünlüğüyle bilinen Van kedisi, kentin önemli simgeleri arasında yer alıyor. Sevilmekten hoşlanan, kendisine gösterilen sevgiye aynı şekilde karşılık veren bu kediler, neslinin tükenme tehlikesi nedeniyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma Merkezi Kedievi Müdürlüğü tarafından koruma altında bulunuyor. 150 kedinin bulunduğu merkezde, veteriner hekimlerin kontrolünde kedilerin her türlü bakımı yapılıyor. Kedilere ev sahipliği yapan merkezde, ''Van Kedisi Güzellik Yarışması'' düzenleme kararı aldıklarını belirten Kedievi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Karaca AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekim ayında yapılacak yarışmanın, 1 yaş altı ve 1 yaş üstü olmak üzere 2 kategoride düzenleneceğini bildirdi. Rektörlüğün desteğiyle düzenleyecekleri yarışmanın jüri heyetinin, Van kedisi üzerinde araştırma yapan bilim adamları ve ünlü isimlerden oluşacağını ifade eden Karaca, ''Ulusal çaptaki bu yarışmaya katılacak kedilerde aranacak temel kıstas, göz renkleri ile dış görünümleridir. Van kedisi ırkını taşıması, genel bakımı ve beslenmesi de kriterler arasında yer alacak'' dedi. Bu yarışma ile Van'ın önemli bir değeri olan kedileri, dünyaya tanıtmayı ve neslinin korunmasına dikkati çekmeyi amaçladıklarını anlatan Karaca, yarışma başvurusunun internet üzerinden yapılabileceğini söyledi. Karaca, yarışma tarihi ile başvuru koşullarının daha sonra internet üzerinden duyurulacağını dile getirerek, Türkiye'nin her ilinden yarışmaya katılım beklediklerini, birinci olan kediye 1 yıllık mama ya da 1 yıllık mama ücretinin ödül olarak verileceğini sözlerine ekledi.