Van İpekyolu Belediye Eş Başkanı görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Van'ın İpekyolu İlçesi Belediye Eş Başkanı DBP'li Aygül Bidav'ı görevinden uzaklaştırdı. Eşbaşkan Bidav ve 3 kişi hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan gözaltına alınma kararı çıkarıldı.

Birgün'de yer alan habere göre, Van'nın DBP'li İpekyolu Belediye Eşbaşkanı Aygül Bidav ve 3 kişi 14 Ağustos 2015'te yapılan 'öz yönetim' açıklamasına katıldıkları için haklarında soruşturma başlatıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'anayasal düzeni bozmaya çalıştıkları' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Eş Başkan Bidav ve 3 kişi hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan gözaltına alınma kararı çıkarıldı. Ancak yapılan operasyonda adresinde bulunamayan ve hala ulaşılamayan Eş Başkan Bidav, bugün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Eş Başkan Aygül Bidav'ın İçişleri Bakanlığı tarafından uzaklaştırılmasına İpekyolu İlçe Belediyesi Meclisi tepki gösterdi. Meclis toplantısına protesto amaçlı siyah bez astıran Belediye Eş Başkanı Veysel Keser, İçişleri Bakanlığı'nın bu kararının siyasi olduğunu söyledi.

Keser, "Diğer siyasi partilerin belediye başkanları hakkında sayısız dava olmasına rağmen görevden alınmazken, DBP belediyelerinde bu durum değişebiliyor. AKP yargıyı da kendilerine bir araç, bir malzeme haline getirmiş durumda. Eş Başkanımız Aygül Bidav hakkında alınan karar ne olursa olsun, yine de bu halkın ve bizlerin eş başkanı olmaya devam edecektir" dedi.