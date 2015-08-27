Öz yönetim ilanı nedeniyle tutuklanan eş başkanlar: Açıklamanın içeriğinden haberimiz yoktu!

Diyarbakır’da ‘öz yönetim’ açıklaması yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan belediye başkanları Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Diyarbakır’da 19 Ağustos’ta gözaltına alınan DBP’li merkez Sur İlçesi Belediyesi Eşbaşkanları Seyid Narin, Fatma Şık Barut, DBP Sur İlçe Eşbaşkanı Ali Rıza Çiçekli ve bildiriyi okuyan Özgür Kadın Kongresi aktivisti Güneş Ölmez verdikleri ifadelerde öz yönetim açıklamasından haberdar olmadıklarını, yaşanan olaylar sebebiyle bir açıklama yapıldığını sandıklarını belirterek, basın açıklamasına katıldıklarını söylediler.

Cumhuriyet'ten Damla Yur'un haberine göre, tutuklanan isimlerin ifadeleri şöyle:

‘Bilmeden gittim’

Sur Belediyesi Eşbaşkanı Fatma Şık Barut:

“Benim bu metinden öceye dayalı herhangi bir bilgim yoktuy. Ben oraya basın açıklaması olduğpunu bilmeden gittim. Gitme amacım orada bulunan Ali Rıza Çiçekçi ile görüşmek içindi. Benim söz konusu basın açıklamasına ilişkin içeriğinde yer alan yazılarla ilgili hiçbir bilgim yoktur. Biz son 15 gün içerisinde bu olayları önlemek için kaymakamlık, emniyet, il yönetimimiz ve milletvekillerimiz ile çalışma içerisindeydik. Hatta emniyet teşekkür amaçlı birçok defa telefon açtı. Benim bu tür olaylara sebep olarak açıklamamın olduğu yönünde herhangi bir bilgim yoktur.

DBP Sur İlçe Eşbaşkanı Ali Rıza Çiçekçi:

“Basın açıklamasının içeriğine ilişkin olarak herhangi bir bilghim yoktur. Bildirinin kimler tarafından hazırlandığı ve kaleme alındığına ilişkin herhangi bir bilgim yoktur. İlçemizde meydana gelen olaylar nedeniyle valilik emniyet tarafından olayların yatıştırılabilmesi ve kimseye zarar gelmemesi açısından milletvekillerimiz, il yöneticilerimizin orada bulunması ve kimsenin zarar görmemesi için orada bulunmamız istendi.”

Sur Belediyesi Eşbaşkanı Seyid Narin:

“Olay günü ilçemizde meydana gelen olayların yatışması amacıyla Sur Kaymakamlığı’nda Kaymakam Bey’le görüşme yaptık ve olayların yatışması amacıyla elimden gelen gayreti göstereceğime ilişkin beyanlarımı kaymakama bildirdikten sonra kaymakamlıktan ayrıldım. Benim olay günü yapılan basın açıklamasının içeriğine dair herhangi bir bilgim yoktur. (...) Hatta kazılan hendekler gerek emniyet, gerekse bizler tarafından kapatıldı. Hatta hendekleri kapattığımız için bazı kepçelerimize gençler tarafından el konuldu.

‘İçeriği bilmiyordum’

Özgür Kadın Kongresi aktivisti Güneş Ölmez:

“Bildiri okunan yerde bulunan bayanlar süreçte yaşanan çatışmaların sona ermesi ve müzakere sürecinin tekrardan başlanabilmesi açısından toplanmışlardı, ben de o esnada kalabalığa dahil oldum. 35-40 yaşlarında bir teyze elinde metin bize okumamızı istedi. Ben de bunun üzerine okudum. İçeriğini tam olarak bilmiyorum.”