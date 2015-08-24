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Diyarbakır’da öz yönetim ilan eden belediye başkanları Ankara ve Kırıkkale cezaevlerine gönderildi

19 Ağustos'ta gözaltına alınan eş başkanlar dün tutuklanmıştı

Sur Belediyesi Eş Başkanları Fatma Şık Barut ve Seyit Narin

24 Ağustos 2015 13:38

Özyönetim ilanlarının ardından başlayan operasyonlar kapsamında dün tutuklanan Silvan ve Sur Belediyesi eş başkanları, Ankara ve Kırıkkale cezaevlerine gönderildi.

Diyarbakır'ın Sur ve Silvan ilçelerinde özyönetimin ilan edilmesinin ardından 19 Ağustos'ta yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Sur ve Silvan belediyesi eş başkanları çıkarıldıkları mahkemece dün tutuklandı.

Tutuklanan Silvan ve Sur Belediyesi eş başkanları, aynı gün akşam saatlerinde Ankara ve Kırıkkale cezaevlerine gönderildi.

DİHA’da yer alan habere göre, Tutuklanan Sur Belediyesi Eşbaşkanı Seyit Narin ve DBP Sur İlçe Eşbaşkanı Ali Rıza Çiçekli Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne, Sur Belediyesi Eşbaşkanı Fatma Şık Barut, Silvan Belediyesi Eşbaşkanı Yüksel Bodakçı ve Kadın Akademisi çalışanı Güneş Ölmez ise Ankara Sincan Cezaevi'ne gönderildi. 

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