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Van'ın ardından Muş'ta da polis ekipleri Bakan Soylu'ya destek verdi; uyuşturucu paketleriyle 'ohh' yazıldı

Van'daki bir operasyonda da benzer görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sesiyle servis edilmişti

21 Aralık 2020 13:44

Muş’ta düzenlenen ve iki kişinin tutuklandığı operasyonda polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucuyla "Ohhh" yazdı.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik 17 Aralık 2020 tarihinde operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan operasyonda 506 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. 18 Aralık 2020 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca 2 şahıs adli kontrol tedbir kararı ile serbest kalmış, 2 şahıs ise tutuklanmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” denildi.

Ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bütçe görüşmeleri sırasında TBMM'de yaptığı konuşmaya atıfla ele geçirilen uyuşturucuyla "Ohhh" yazdı.

Van'daki bir operasyonda da benzer görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sesiyle servis edilmişti.

TIKLAYIN - Van Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu paketleriyle "Ohh Ohh" yazdı; servis edilen videoda Soylu'nun sesini kullandı!

Soylu, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh" demişti

Soylu, konuşmasında Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." ifadelerini kullanmıştı.

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