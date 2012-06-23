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Çevre

Van Gölü'nde yeni canlı türü bulundu

1.5 yıl boyunca Van Gölü'nün 35 ayrı noktasında araştırma yapıldı

23 Haziran 2012 21:53

Van Gölü'nde bilim insanları tarafından yapılan araştırmaların sonucunda bir canlı türü daha tespit edildi.

Yıllardan bu yana sadece endemik bir tür olan İnci Kefali balığı ile onların besin kaynağı olan planktonların yaşadığı sanılan gölde bilim insanları, yaptıkları araştırmalarla bilim literatürüne ilk defa girecek olan ve boyu 1.5-2 santimetre arasında değişen yeni bir canlı türünün varlığını ortaya çıkardı.

1.5 yıl boyunca Van Gölü'nün 35 ayrı noktasında araştırmalarını sürdüren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Arslan, bu canlının da İnci Kefali gibi endemik bir tür olduğunu belirterek, " Van Gölü'nde yaşayan bir solucan türü daha tespit ettim. Bizim burda tespit ettiğimiz solucan türü yine Van Gölün'e özgü endemik bir tür solucan. Gözle rahat bir şekilde görülebiliyor." dedi.

 

'Enchytraeus vanii'

 

Bilim dünyasında her canlının aynı insanlar gibi bir adı ve bir soyadı olduğunu söyleyen Doç.Dr. Naime Arslan, şöyle devam etti:

"Yeni bir tür bulunduğunda isimlendirme ya bir kişinin soyadına atfen ya da canlının yaşadığı yere atfen verilebilir. Bu solucan da sadece Van Gölü'nde yaşadığı için bu türe 'Enchytraeus vanii' adını verdim. Böylece Van Gölü'nün ikinci bir endemik türü oldu."

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