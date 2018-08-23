Van Gölü'nde su seviyesi 2 metre yükseldi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak Van Gölü’nde su seviyesinin 2 metre yükseldiğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre göl seviyesinde 2 metreyi aşan yükselmelerin meydana geldiğini ve bunun da göldeki faaliyetleri doğrudan etkileyeceğini ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Özellikle son 20 yıldır yaşanan bir süreçtir. 20 yıldır Van Gölü’nde çok bariz gördüğümüz bir durumdur. Göl seviyesi geçmişte kapalı olması nedeniyle yaz aylarında seviye düşmeleri, sonbahar ve kış aylarında ise yağışlara bağlı olarak seviye yükselmesi yaşanıyordu. Fakat bu seviye farklılaşması ise 50 santimetre, bazen bir metreyi buluyordu. Özellikle son yıllarda bu farklılaşma bir metrenin çok üstüne çıkmaya başladı. Şu an 2 metreye aşkın seviye farklılaşmalarıyla karşılaşıyoruz. Gölde yıl içerisinde dikeye 2 metrenin üzerinde bir farklılık görünüyor. Tabi bu farklılık göldeki her türlü faaliyeti doğrudan etkileyeceğini söyleyebiliriz. Başta ulaşımı etkiliyor. Kıyıdaki canlıların yaşam alanlarını ve balıkçılığı etkiliyor. Çünkü gölde yapılan balıkçılık, koylara teknelerin yanaşmasıyla gerçekleşiyor. Seviye farklılaşmasında limanlar her yıl temizlenmek zorunda kılıyor" dedi.

"İklimdeki değişim herkesin sandığı gibi ritmik bir şey değildir"

Küresel iklim değişikliğinin son dönemlerde dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de etkilerini oldukça sık ve etkin bir şeklide gösterdiğini dile getiren Alaeddinoğlu, “Bunun sonuçlarını ülkemizde de sıkça yaşıyoruz. Bu sadece küresel iklim değişikliğine bağlamak da yanlış olur. Doğanın bir şekilde 5’er, 10’ar, 20’şer ve bazen de 50 yıllık periyotlarda kendini gösteren ve felaket dediğimiz boyunlarda etkileri vardır. Bizler ise bunları göz ardı ediyoruz. Bu iklim değişikliği çok daha çarpıcı sonuçlar doğuruyor. Özellikle iklimdeki değişim herkesin sandığı gibi ritmik bir şey değildir” diye konuştu.