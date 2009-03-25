‘Van Gölü Kirlenmesin’ çığlığına yurt dışından ilgi

Van Gölü'nün kirlilik sorununa dikkati çekmek isteyen Tatvanlı gençlerin başlattığı çalışmadan haberdar olan 3 Alman gazeteci ile ABD'li ekoloji mühendisi, Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi.



Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak için ''Van Gölü Kirlenmesin'' sloganıyla çalışma yürüten Tatvanlı gençlerin faaliyetlerini basından takip eden 3 Alman gazeteci ile Amerikalı ekoloji mühendisi, gençlere destek vermek amacıyla Tatvan'a geldiklerini söyledi.



Van Gölü'ne sahili bulunan yerleşim birimlerinde detaylı bir kampanya başlatılması gerektiğini vurgulayan yabancı gençler, kurulacak arıtma tesisleriyle Van Gölü'nün bölgede büyük bir turistik potansiyele sahip olacağına inandıklarını belirtti.



Tatvanlı gençlerin mücadelesine destek vermek amacıyla, ülkelerinde göldeki kirliliğe karşı duyarlı olunması için çalışmalar yapacaklarını ifade eden gençler, ''Stop The Pollution İn The Lake Van (Van Gölündeki Kirliliği Durdurun)'' sloganı atarak, Tatvanlı gençlere destek verdi.



‘Van Gölü, bir dünya değeri'



ABD'nin Yale Üniversitesi’nde çeşitli araştırmalar yapan ekoloji mühendisi Kirk M. Henderson, Van Gölü'nün bir dünya değeri olduğunu belirtti.



Göldeki inci kefalinin, endemik bir tür olduğuna dikkati çeken Henderson, böyle değerleri içinde barındıran Van Gölü'nün, gelişmiş bir batı ülkesinde olması halinde yüksek bir ekonomik değere sahip olacağını vurguladı.



Yaptıkları araştırma sonucunda, gölde bugüne kadar detaylı bir çalışma yapılmadığını öğrendiklerini anlatan Henderson, ''Kirlilik oranı hakkında ilgisiz kalınması daha büyük bir problem. Yetkililer bu konuda harekete geçmeli. Biz Tatvan'daki gençlerin bu duyarlılığına katkıda bulunmak için buradayız'' diye konuştu.



Tatvanlı gençlerle röportaj



Alman gazeteciler ise Van Gölü kenarında tercüman aracılığıyla Tatvanlı gençlerden göldeki kirlilik hakkında bilgi aldı.



''Jugendpresse'' adlı bir genç gazetecilik organizasyonu için ilçeye gelen Jonas Fischer, gazeteci Oskar Piegsa ve fotoğrafçı Cladius Schulze, göle direkt olarak akıtılan evsel atıkların bulunduğu kanalizasyon şebekesinin yanında Tatvanlı gençlerle röportaj da yaptı.



Oskar Piegsa, gençlerin Van Gölü ile ilgili başlattıkları mücadeleyi ilgiyle izlediklerini söyledi.



(AA)

