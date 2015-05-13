Van Gogh'un 'çiçekleri' 125 yıl sonra ilk defa bir arada

Ünlü Hollandalı ressam Van Gogh'un güller ve zambakları konu alan çiçekler serisinden 4 eseri, 125 yıl sonra ilk defa New York'taki Metropolitan Müzesi'nde düzenlenen sergide bir araya geldi.

Metropolitan Müzesi'ndeki "Van Gogh: Zambaklar ve Güller" adlı sergide ünlü ressamın Fransa'da 1890 yılında ölümünden bir kaç ay önce yaptığı tuval üzerine yağlı boya eserler sergileniyor.



Serginin en önemli özelliğini, Van Gogh'un bahar çiçeklerine olan tutkusunu tuvale döktüğü 4 eserinin 125 yıl sonra ilk defa bir arada yer alması oluşturuyor. Sergide yer alan eserlerden ikisi müzenin kendi koleksiyonunda bulunurken, diğer iki eserden biri Washington'daki National Gallery of Art Müzesi'nden ve diğeri de Hollanda'daki Van Gogh Müzesi'nden getirildi.



Sergi, Van Gogh'un Fransa'nın güneyindeki Arles'den Saint-Remy kasabasındaki akıl hastanesine geçtiği dönemde yaptığı 4 yağlı boya resimden oluşuyor.

Sergiyle ilgili açıklamada bulunan Metropolitan Müzesi Avrupa Resmi bölümü küratörlerinden Susan Alyson Stein, tam 125 yıl önce bugün Van Gogh'un 11 Mayıs 1890 yılında akıl hastanesinde kaldığı sürede kardeşi Theo'ya gönderdiği iyileşmekte olduğuna dair mesajında, iki zambak eserinden bahsettiğini ve 13 Mayıs'ta ise kardeşi Theo'ya ikinci eserini de bitirdiğini yazdığını kaydetti.



Resimleri dünyanın en tanınmış ve pahalı eserleri arasında bulunan ve izlenimci sonrası dönemin en önemli ressamı olarak kabul edilen Van Gogh, 1890 yılında Fransa'nın Auvers-sur-Oise kentinde yoksulluk içinde hayata veda etmişti.



Sergi, 16 Ağustos tarihine kadar görülebilecek.