Van Gogh’un "Montmartre'deki Sokak Manzarası" adlı eseri 13 milyon 91 bin euroya alıcı buldu

Uluslararası müzayede evi Sotheby’s, Vincent van Gogh’un "Montmartre'deki Sokak Manzarası" adlı eserinin 13 milyon 91 bin euroya alıcı bulduğunu duyurdu.

Uluslararası müzayede evi Sotheby’s, Fransa’nın başkenti Paris’te canlı olarak yayınlanan bir müzayede ile Vincent Van Gogh'un hala özel koleksiyoncuların elinde bulunan eserlerinden "Montmartre'deki Sokak Manzarası" adlı tablosunu açık artırmaya çıkarmıştı. Eserin, 5 ila 8 milyon euroya alıcı bulması beklenirken, Sotheby’s eserin 13 milyon 91 bin euroya satıldığını duyurdu. Alıcının kimliği ise açıklanmadı.

Sotheby's, eserin 1887'de boyandığından bu yana halka sergilenmediğini belirterek, satış fiyatının sanatçı için Fransa'da bir rekor olduğunu söyledi.

Van Gogh’un Paris'te geçirdiği iki yıl boyunca ürettiği 200'den fazla resimden biri olan eserde, bir değirmen, bir çift ve iki çocuğun yanı sıra yapraksız ağaçlar görülüyor. "Montmartre'deki Sokak Manzarası" ayrıca, Van Gogh’un en iyi eserlerinden biri olarak kabul edilmez.

"Montmarre'da Sokak Manzarası" isimli eserin yanı sıra Degas, Magritte, Modigliani, Klee, Rodin ve Camille Claude gibi isimlerin imzasını taşıyan 33 eser de Sotheby's tarafından aynı müzayede satışa çıkarılmıştı.

Halka açık bir müzayedede satılan son Van Gogh eseri ise, 2017’de ABD’nin New York kentinde 81 milyon dolara satılan 1889 tarihli “Bir Tarlada İşçi” eseri olmuştu. (İHA)