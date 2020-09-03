Van Gogh'un 'Kadın Başı' tablosu 1.6 milyon Euro'ya satıldı

Hollanda'nın Den Bosch kentinde bulunan Kuzey Brabant (Noordbrabants) Müzesi, ünlü ressam Vincent van Gogh'un 'Kadın Başı' adlı tablosunu, Londra'daki Christie's Müzayede Evi'nden 1 milyon 600 bin Euro'ya satın aldı.

Müze yetkilileri, tabloyu doğduğu topraklara getirdikleri için mutlu olduklarını vurguladı.

Köylü bir kadının portresi olan 'Kadın Başı' tablosunun, Van Gogh'un Kasım 1884 ile Mayıs 1885 tarihleri arasında Brabant eyaletindeki Nuenen köyünde yaptığı çalışmalardan biri olduğunu ifade edildi.

Mart ayında sergilenecek

Londra'daki müzayede evi tarafından 2,5 milyon euro fiyat biçilen tablo, 1,6 milyon euro bedelle, yapıldığı eyalete geri döndü. Kadın Başı tablosu, bugünden itibaren, 6 Eylül'e kadar müzede sergilenecek ve ardından bakıma alınacak.

Tablo, önümüzdeki Mart ayından itibaren van Gogh'un Brabant'taki yaşamının anlatıldığı bölümde, kalıcı olarak sergilenecek.

Çiftlikte çalışan işçiler üzerinde çalışıyordu

Ünlü ressam, Nuenen'de yaşadığı dönemde, çiftçiler ve çiftlikte çalışan işçi figürlerine odaklanmış ve özellikle zorlu çiftlik yaşamını temsil eden karakteristik yüz hatlarına sahip modeller üzerinde çalışıyordu.