Van Gogh Müzesi, sanatçının eserlerini parfüme dönüştürüyor

Van Gogh Müzesi, sanatçının eserlerinden ilham alan bir parfüm serisi çıkaracak. Müze, parfümler için İngiliz Floral Street ile ortaklık kurdu.

Müzenin Genel Müdürü Emilie Gordenker, amacının Van Gogh sanatını deneyimlemek için taze ve farklı bir yol sunmak olduğunu söyledi. Müzenin küratörleri, projede doğrudan yer almasalar da sanatçının hayatından alınan tüm detayların kesinliğini sağlamak için çalışacaklar.

Müzenin Lisanslama Müdürü Marijn Veraart, "Van Gogh'un, sanatının ve müzesinin itibarının korunması ve büyük bir özenle ele alınması son derece önemlidir" dedi.

Görsel eserlerin kokulara nasıl dönüşeceği sanatseverler için şimdiden merak konusu olsa da müze daha önce de benzer çalışmalara imza atmıştı. Müze daha önce, Vans ayakkabılarından Samsonite valizlerine ve hatta bir Monopoly koleksiyonuna kadar ilgi çekici projeler ortaya çıkarmayı başarmıştı.

İlk kokular ve kokulu ev ürünlerinin ağustos ayında satışa sunulması bekleniyor.