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Kültür-Sanat
BBC Türkçe

Van Gogh kulağını kıskançlık yüzünden mi kesti?

Ünlü ressam Vincent Van Gogh'un 128 yıl önce kulağını niçin kestiği hala tartışılıyor

31 Ekim 2016 19:05

Dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un 128 yıl önce kulağını niçin kestiği hala tartışılıyor. Son olarak, ressamın kendisine maddi destek sağlayan abisinin nişan haberini alması sonrası kulağını kestiği iddia edildi.

Van Gogh'un yayınlanmamış aile mektuplarını inceleyen sanat tarihçisi Martin Bailey, ünlü ressamın, abisi Theo'nun nişanlandığını öğrendiği gün, yani 23 Aralık 1888'de kulağını kesmeye karar verdiğini öne sürdü.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin bugün son kitabını sayfalarına taşıdığı Martin Bailey'e göre, Van Gogh'un abisinin nişan haberini alması, kulağını kesmesinin temel sebebi olmasa da bu kararı tetikledi.

Van Gogh bu evlilik sonrası "maddi güçlük ve yalnızlık çekeceği endişesiyle" kulağını kesmiş olabilir.

Hollandalı ressamın abisi Theo'dan aldığı maddi destek sayesinde eserlerini yapabildiği biliniyor.

Daha önce Vincent Van Gogh'un, kendisi gibi ressam olan yakın arkadaşı Paul Gauguin ile yaşadığı bir tartışma sonrası kulağını kestiği düşünülüyordu.

Gauguin'in birlikte yaşadıkları evden ayrılmasından endişelenen Van Gogh, kavga sonrası sol kulağını kesmiş ve bir genelevde çalışan Rachel adında bir kadına vermişti.

Van Gogh kulağının tamamını kesmiş14 yıl önce çalınan Van Gogh tabloları İtalya'da bulundu

Daha sonra evine dönen ressam, ertesi günü polis tarafından baygın halde bulunmuştu.

Bu olay sonrası Van Gogh, kan kaybı ve geçirdiği bunalım sebebiyle birkaç hafta hastanede kalmıştı.

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