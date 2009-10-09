'Van Gogh deli değilmiş'

Hollandalı ressamın mektuplarını tahlil eden araştırmacılar, Van Gogh'nun edebiyatta da usta olduğunu ve mektupların Van Gogh hakkında "deli, yoksul ve anlaşılamamış" tanımlamalarını yıktığını belirttiler.



Çok mektup yazmasıyla bilinen Hollandalı ressamın mektuplarını büyüteçle tahlil eden araştırmacılar, Van Gogh'nun modern resim sanatında olduğu kadar edebiyatta da usta olduğunu belirttiler.



Ressama ait 120 mektubun, cuma gününden itibaren 3 Ocak 2010'a kadar sergileneceği Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Van Gogh müzesinin müdürü Axel Rüger, "Modern resmin kahramanı aynı zamanda edebi alanda da dev bir eser yaratmış" dedi.



Rüger, Van Gogh'nun başka ressamların aksine, edebiyat ve resim sanatının arasına duvar örmediğini söyledi. Arştırmacılar, Van Gogh'nun yazdığı mektupların içeriğinin, yaptığı bazı resimleri çağrıştırdığını kaydettiler.

Müzenin araştırmacılarından Hans Luijten AFP'ye yaptığı açıklamada, ressamın kaleme aldığı mektupları "edebi eser" olarak tanımlayarak, ressamın düşünerek ve çok iyi bir üslupla yazdığını belirtti.



'Deli, yoksul ve anlaşılmamış' değilmiş



Luijten, mektupların Van Gogh hakkında "deli, yoksul ve anlaşılamamış" ressam olduğu yönünde yaratılan efsaneyi de yıktığını bildirdi.



Hans Luijten, yaşadığı dönemde bir postacı 135 frank kazanırken, Van Gogh'un sanat tüccarı olan kardeşi Theo Van Gogh'dan her ay 200 frank maddi destek aldığını belirtti.



Luijten, ressamın mektuplarında, sanatının geçirdiği evrimi, sanat hakkındaki fikirlerini, genel olarak düşüncelerini veya küçük öyküler anlatığını ifade etti.



Araştırmacı Luijten, "Mektuplardan anlaşıldığı kadarıyla Van Gogh'a göre sanat hayatın şiirselliğini yansıtmalı" dedi.



Van Gogh'nun ne yaptığını bildiğini söyleyen araştırmacı Nienke Bakker de sanatçıyı "tutkulu, azimli, derin ve yaptığına gönül koyan bir adam" olarak niteledi.



Mektuplarını Flamanca ve Fransızca kaleme alan Van Gogh, daha çok kardeşine ve kendisi gibi ressam olan Paul Gauguin ve Emile Bernard'a yazmış.



Ressamın 1872 ile 1890 yılları arasında kaleme aldığı ve yolladığı toplam 902 mektup, 6 ciltlik bir eser halinde ve aynı zamanda internetten yayımlanıyor.



Sıkıntılı bir hayat süren ve 37 yaşında 1890 yılında intihar eden ressamın mektuplarını içeren 6 ciltlik eserin, 15 yıl süren titiz bir araştırmanın ve tahlilin sonunda yayımlandığı ifade ediliyor.