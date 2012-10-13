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Kültür-Sanat

Van Etten ilk defa Türkiye'de

Avea Escape to Music Konserleri, bu yıl Sharon Van Etten ile başladı

13 Ekim 2012 14:24

Avea Escape to Music konserleri, bu yıl Van Etten ile başladı. Indie rock ve neofolk yıldızı Sharon Van Etten, dün KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen  Avea Escape To Music konserleri kapsamında Van Etten'i Türkiye'de ilk kez ağırladı.

Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduguğunu ifade eden sanatçı, "Serpent", "Love More", "Give Out" ve "For You" gibi şarkılarını seslendirdi.

Avea, Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) katıldığı stant aracılığıyla vakıf, faaliyetlerini müzikseverlere tanıtma imkanı sağladı. Bunun dışında konser alanına "Avea, Toplum için Sivil Toplum Kuruluşları ile Elele" standı da kuruldu.

 

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