-VAN DENİZ OTOBÜSÜNE KAVUŞTU VAN (A.A) - 08.06.2011 - Van'dan Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçelerine göl üzerinde yolcu taşıması planlanan ''Erek'' adlı deniz otobüsünün, Van iskelesinde tanıtımı yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı tarafından Van'a tahsis edilen ve Tatvan'daki tersanede monte edildikten sonra göle indirilen deniz otobüsü, 1,5 saat süren yolculuğun ardından Van iskelesine yanaştı. Deniz otobüsünün tanıtımını yapan Vali Münir Karaloğlu, gölde hızlı ulaşım araçlarına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu kapsamda Van Gölünde sefer yapacak 2 deniz otobüsü alındığını ve bunlardan birinin bugün itibariyle göle indirildiğini söyledi. Deniz otobüslerinin alınmasının göle canlılık kazandıracağını vurgulayan Karaloğlu, ''Bu deniz otobüslerimiz ile Van'a gelen turistlere, Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçelerini gezdireceğiz. Biz, kent turizmini sadece Van olarak değil, Van Gölü havzası olarak düşünüyoruz. Bunun için de mutlaka Van Gölü üzerinde bizim seyrüseferde kullanacağımız hızlı deniz araçlarına ihtiyacımız var. Yeni alınan iki deniz otobüsü ile bunu başlatmış olduk'' dedi. Karaloğlu, diğer deniz otobüsünün de yıl sonuna kadar ellerinde olacağını ve gelecek yıldan itibaren hizmet vermeye başlayacağını ifade etti. 15 metre uzunluğundaki deniz otobüsünün 75 yolcu kapasiteli olduğu, Van Gölü'nün sodalı suyuna karşı özel üretildiği ve saatte 30 deniz mili hıza ulaştığı kaydedildi.