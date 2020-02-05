Van'daki çığ felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Bahçesaray Gençlik ve Spor İlçe Müdürü anlattı

Van’da 33 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketi sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan Bahçesaray Gençlik Spor Müdürü Affar Orhan ve minibüsten 5 kişinin sağ kurtarılmasını sağlayan kepçe operatörü Harun Ayhan, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınına katıldı.

Orhan, “Kar taneleri mermi gibiydi. 500 metrekare içinde minibüsü arıyorduk. Harun olmasa o insanlar kurtulamazdı” dedi. Ayhan ise, “Zaman tükeniyordu. İş makinesini saldım vadiye doğru. Tesadüfen minibüsün lastiğine vurdu. Baktık insanlar içinden cama vuruyor. 6 saatte insanları kurtardık” diye konuştu.

Affar Orhan, gece kurtarma faaliyetleri sırasında yaşananları canlı yayında şöyle anlattı:

“Gece 1000 metrekareye yakın bir alanda minibüs karın içinde kaybolmuş. Bulamadık. Öyle bir tipi var ki kar taneleri insanın yüzüne mermi gibi vuruyor. Ellerimizde küreklerle, çıplak ellerle, kim gelmişse kazdık. Araç 6 metre karın altında çıktı. Biz buralıyız burası çığ bölgesidir. Bugün meydana gelen ikinci çığ dün gece meydana gelseydi bugün belki 1000 ölüden bahsediyorduk. Bahçesaray küçük bir yer ama kim duyduysa hemen geldi. Biz oradayken Harun Ayhan diye kepçe operatörü akrabamız büyük bir kahramanlık gösterdi. Onlarca iş makinesi vardı. Operatörlerin hiçbiri o araçları olay yerine indiremedi. Harun büyük kahramanlık gösterdi. Aracını oraya indirdi. Harun Türkiye’de hiçbir operatörün cesaret edemeyeceği bir yere iş makinesini indirdi ve minibüsü buldu. İş makinesinin yaptığı işi 3000 kişi yapamazdı. Olağanüstü mucizevi bir şeydi. Büyük bir ümitsizliğe kapılmıştık. İnsanlar Harun sayesinde içinden sağ çıktı. Minibüsten insanları çıkarmak 6 saatimizi aldı. 8 kişiyi sağ çıkardık 2 kişi yolda vefat etti.”

"Çığ ihtimali olduğunu bilmemize rağmen gidemedik"

Atilla Güner'in hava yastıklı, sırt çantaları olduğunu ve ipinin çekildiği takdirde kullanan kişiyi yukarıda tutan bir ekipman olduğunu söylemesi üzerine Orhan, profesyonel ekipte de bu ekipmandan görmediğini dile getirerek şunları söyledi:

"AFAD'ın AKUT'un ekiplerinde olduğunu varsayalım. Oradaki vatandaşlar kundura ayakkabılarıyla çıkıp geldiler. Öyle bir tedarik düşünmek mümkün mü? Tabii ki tedbirli olmak lazım, kimse böyle bir şey istemezdi ama şu an tartışılacak konu bu değil.

Van'da arama kurtarma devam ederken sosyal medyada 'Niçin kurtarmaya devam ediyorsunuz, çiğ riski var' diyorlar. Bunlar konuşulacak şeyler değil. İnsanlar çığın altında. Çalışanlar var orada. Araçlar, ambulanslar hiç durmadı. Herkes oradaydı. Savunmak ya da meşru göstermek açısından söylemiyorum bunu."

"Zamanın tükendiğini hissettim"

Orhan’ın 'kahraman' diye anlattığı kepçe operatörü Harun Ayhan da minibüsü nasıl bulduğunu ve içindekilerin nasıl kurtulduğunu şu sözlerle anlattı:

“Zamanın tükendiğini hissettim. Gerçekten bunu yapmam gerektiğini düşündüm. Çığın vadiye gittiği noktadan Allah ne verdiyse kepçeyi saldım. Vadiye doğru. Detektör minibüsü aradı bulamadı. Çubuklarla da aradılar bulamadılar. Ben boydan boya iş makinesiyle kanal çizdim sağlı sollu bu şekilde tesadüfen arabanın lastiğine vurdum ve minibüsü buldum. İndirdikten 15 dakika sonra minibüsü bulmuş olduk. Etrafını kazarken birinin minibüsün camına vurduğunu gördük. AFAD ekibi hemen camı kırıp minibüstekileri kurtardı.”

TIKLAYIN | Van'da ikinci çığ faciası: 33 kişi hayatını kaybetti