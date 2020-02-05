Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti

Van'da önceki gün akşam saatlerinde bir minibüsün üzerine düşen çığın altında kalan vatandaşları arayan arama kurtarma ekibinin üzerine çığ düşmesi sonucunda 33 kişi hayatını kaybetti, ikisi yoğun bakımda 75 kişi de yaralandı. İlk gün hayatını kaybeden 5 kişiyle birlikte, 38 kişi yaşamını yitirdi. Kurtarma çalışmaları hava şartları nedeniyle sabah saatlerinde değerlendirilmek üzere durduruldu.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün akşam saatlerinde sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu düşünülen 2 vatandaşı kurtarmak için çalışmalar devam ederken, ikinci kez çığ düştü.

AFAD, ikinci çığ faciasında 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 kişinin de yaralandığını açıkladı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, yaralılardan 2 kişinin durumlarının ağır olduğunu ve çığ altında kaç kişinin olduğuna yönelik net bir bilgi olmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu: Çekilmeyi düşünüyoruz, sabah değerlendireceğiz

Süleyman Soylu, arama-kurtarma ekibinden 67 kişinin kurtarılarak hastanelere kaldırıldığını belirterek, "11 jandarma personelimiz ve 7 güvenlik korucusu şehit oldu. 1 Turkcell, 3 itfaiyeci ve 2 Karayolları çalışanı da hayatını kaybetti. (Çığ altında) 3 kişi olduğunu değerlendiriyoruz. İş makinesinin hemen altına sıkışmış, arkadaşlarımız almak istediler. Değerlendirme yaptık, çekilmeyi düşünüyoruz. Tipi şiddetlendi, yarın sabah (6 Şubat) tekrar değerlendirme yapılacak ve arama kurtarmanın devam edip etmeyeceğine karar vereceğiz. Ülkemize geçmiş olsun ve baş sağlığı dileğimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

AFAD: Alanda çalışan ekiplerden bir kısmı çığ altında kaldı

AFAD'da yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: "Çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü ile Birlik Müdürü hastanede tedavi görüyor. Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 67 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara’dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor.



Olaya müdahale edilmesi için bölgeye aralarında Şırnak İtfaiyesi’nden 4 kişinin de bulunduğu toplam 156 arama kurtarma personeli ve 18 araç sevk edildi. Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi.

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AFAD İl Müdürü’nün görevi sırasında çığ altında kalması nedeniyle Van İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin koordinasyonu için AFAD Muş İl Müdürü ve ekibi Van’a ulaştırıldı. Van Bahçesaray ve Çatak arasındaki karayoluna 4 Şubat 2020 günü 17.45’te çığ düşmüştü. AFAD Van koordinasyonundaki arama kurtarma ekipleri, çığ altında kalan minibüs ve iş makinesinden 8’i sağ olmak üzere 13 vatandaşımızı çıkarmıştı.



Ulaşılamadığı değerlendirilen 2 kişi için AFAD Van ve koordinasyonundaki Jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken 12.00 sularında ikinci çığ düştü. Alanda çalışan ekiplerden bir kısmı çığ altında kaldı" denildi.

MSB: AFAD ve jandarma personeli Van'a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, AFAD ve jandarma personelini Ankara’dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağın Van’a indiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Çığ altında kalanlar için çalışmalar sürüyor

Öte yandan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 30 kişiye ulaşıldığını, diğer vatandaşların kurtarılması için de çalışmaların devam ettiğini belirtti..

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kayıp olan 2 vatandaşın arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sularında ara verildi. Arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başladı. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşmesi olayı yaşandı. Bu olayda şu ana kadar 30 kişiye ulaşılırken, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayın ardından bölgeye Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edildi."

AFAD İl Müdürü de yaralı olarak kurtarıldı

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar'ın da çığ altında kaldığı ifade edildi.

Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara’dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor.

CHP heyet gönderiyor

CHP, çığ bölgesine heyet gönderme kararı aldı. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl başkanlığında, Ali Şeker, Burhanettin Bulut, Hasan Baltacı ve Suzan Şahin’den oluşan heyet bugün Van'a gidecek.