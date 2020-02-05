Erdoğan’ın başdanışmanı ikinci çığ faciasından yaralı kurtuldu

Van'da yaşanan çığ faciasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AKP Van eski Milletvekili Gülşen Orhan’ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Van - Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel B

aşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı ve eski AKP Van Milletvekili Gülşen Orhan’ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Ambulansla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, buradaki ilk müdahalesinin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gülşen Orhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ''Cumhurbaşkanımızın danışmanı vardı Gülşen Hanım o da sağ salim kurtarılanlar, hastaneye sevk edilenler arasında, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, Allah beterinden korusun" dedi.

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