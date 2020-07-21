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Koronavirüs

Van'da devlet hastanesinde 10 sağlık çalışanının Koronavirüs testi pozitif çıktı

Hastanenin tamamen dezenfekte edilmesinin ardından poliklinikler tekrar hizmet vermeye başladı

21 Temmuz 2020 20:32

Van Başkale Devlet Hastanesi'nde bir sağlık personelinde öksürük ve yüksek ateş şikâyeti görülünce, tüm personele Koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 10 sağlık çalışanında Koronavirüs görüldü.

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