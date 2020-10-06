Van'da 4 gazeteci gözaltına alındı

Mezopotamya Ajansı’nın Van bürosu ile gazetecilerin evlerine sabahın erken saatlerinde polis baskını yapıldı. MA muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur ile Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve Nazan Sala gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre polisler, gazetecilerin fotoğraf makineleri, kamera ve teknik malzemelerine el koydu.

Gözaltına alınan gazetecilerden Cemil Uğur, Van’ın Çatak ilçe kırsalında operasyona çıkan askerlerin gözaltına aldığı Servet Turgut ve Osman Şiban’ın helikopterden atıldıkları iddiasını haber yapıp, hastane raporlarına ulaşmıştı. Servet Turgut günlerce kaldığı yoğun bakım ünitesinde geçen hafta vefat etmişti.

"Siteye erişim engellendi"

Gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yapan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) şunları kaydetti: “Mezopotamya Ajansı, Van’ın Çatak ilçe kırsalında operasyona çıkan askerlerin gözaltına aldığı Servet Turgut ve Osman Şiban’ın helikopterden atıldıklarını belgeleriyle ortaya çıkarmıştı. Helikopterden atılan Turgut günlerce kaldığı yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirmişti. Turgut'un taziyesini basan polisler Mezopotamya Ajansı'nı hedef göstermiş, ardından da ajansın sitesine erişim mahkeme kararıyla engellenmişti. Bugün Van' da yapılan baskın ve gözaltların da bu hedef gösterme halinden bağımsız olmadığı açıktır.

"Gazetecilik suç değildir"

“İktidar, bir kez daha yargı eliyle insan haklarına yönelik böylesi büyük bir saldırıyı soruşturmak yerine gerçeği açığa çıkartan gazetecileri hedef almıştır. Bu durum kabul edilemez. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği olarak bir kez daha hakikati açığa çıkarıp tüm dünyaya duyurmaya çalışan meslektaşlarımıza yönelik bu saldırıyı kınıyoruz. Türkiye tarihi gazetecilere yapılan saldırılarla dolu olduğu kadar tüm bu saldırılar karşısında hakikat yolcularının direnişine de tanıklık etmiştir. Hakikat yolcuları dün olduğu gibi bugün de gerçeği açığa çıkartmaya devam etmiştir. Bir kez daha bugün gözaltına alınan arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Çünkü gazetecilik suç değildir.”

TIKLAYIN - Gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldığı iddia edilen Servet Turgut hayatını kaybetti