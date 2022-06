Van'da 2 kişinin helikopterden atılması soruşturmasında iddianame 19 aydır hazırlanmadı

Eylül 2020 yılında Van’da Servet Turgut ölümüne, Osman Şiban’nın da ağır yaralanmasına neden olan helikopterden atılma soruşmasıyla ilgili 19 aydır iddianame hazırlanmadı. Ailelerin avukatı Hamit Koçak konuyla ilgili “Kasıt ve ihmâl var" dedi.

Van’ın Çatak ilçe kırsalında 11 Eylül 2020’de operasyona çıkan askerler tarafından Servet Turgut ile birlikte gözaltına alınan Osman Şiban, helikopterden atılmıştı. Servet Turgut "helikopterden düştü" denilerek yatırıldığı hastanede 22 sonra hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Osman Şiban da uzun süre tedavi gördü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatılmasına karşın aradan geçen 19 ayda henüz bir iddianame hazırlanmadı. Gazete Duvar'dan Salih Sertkal'a konuşan Avukat Hamit Koçak, aylar boyunca bir iddianame hazırlanmamış olmasında artık bir kasıt aradıklarını söyledi.

Aylar geçmesine rağmen hâlâ bir iddianame hazırlanmamasına tepki gösteren avukat Koçak, bunun ciddi bir ihmal olduğunu belirtti. Soruşturmayı yürüten savcılığın dosyaya koyduğu kısıtlılık kararının davam ettiğine de dikkat çeken Koçak, kararın kaldırılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yaptıklarını, ret kararının ardından Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını anlattı.

Koçak, olayın gerçekleştiği dönemde soruşturmayı başlatan savcılık ile görüştüklerini belirterek “Savcılık bize soruşturmayı bir an önce bitireceğini söylese de sonrasında dosyayı kulak ardı etti. Dosyada bulunan müdafi avukatlar olarak soruşturmayı yürüten ilgili savcılıkla iddianamenin bir an önce hazırlanması için sürekli görüştük. Savcılık da bize her defasında soruşturmadaki ilgili hususların henüz tamamlanmadığı şeklinde beyanlarda bulundu” dedi. Koçak’a göre, savcılığın bu tavrı, bilinçli…

Yargı mercilerinin bu tavrını “ihmalkâr” olarak nitelendiren Koçak, soruşturma dosyası üzerinden 19 ay geçmesine rağmen bir iddianamenin hazırlanmayışının bunun somut göstergesi olduğunu ifade etti.

