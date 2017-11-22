Van Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere deprem eğitimi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine \'Depremle Yaşamayı Öğreniyorum Projesi\' kapsamında depreme karşı teorik ve uygulamalı farkındalık eğitimi veriyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, ilin 1\'inci derece deprem kuşağında bulunması ve 2011 yılında meydana gelen felaket ardından farkındalığı oluşturmak amacıyla yeni bir projeyi başlattı. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen \'Depremle Yaşamayı Öğreniyorum Projesi\' kapsamında ilk ve ortaöğretime giden öğrencilere, uzmanlar tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Özgün Coşkun Haydaroğlu İlk ve Ortaokulu\'nda öğrencilerle bir araya gelen eğitmenler, deprem öncesi, deprem ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgiler verdi. Uzmanlar, tehlike anında bölgeyi boşaltmak için en hızlı ve güvenli yolların planlanması, evin dışında veya mahalle dışında olmak üzere en az iki farklı buluşma yerinin ayarlanması, acil durumda yardımcı olacak kurumların bilgilerinin ve afet sırasında aile ile buluşulamaması halinde aranabilecek şehir içindeki ve şehir dışındaki yakınların iletişim bilgilerinin yazılı olarak muhafaza edilmesi gibi çeşitli bilgiler paylaştı.

Deprem çantası ve doğru davranış biçimleri evlerde afet ve acil durum çantası bulundurmanın önemine de değinen uzmanlar, çocuklara bu çantada gıda, su, ilk yardım malzemeleri ve el feneri gibi acil durumlarda en fazla ihtiyaç duyulan malzemelerin bulundurulması gerekliliğini anlattı. Felaketler yaşanmadan önce gerekli tedbirlerin alınması halinde deprem anında korkulacak bir durumun olmadığını belirten eğitmenler, depremde ilk 72 saatin önemine de vurgu yaptı. Okulda uygulamalı bir deprem tatbikatı da gerçekleştirilirken, çocuklara eğitim sonunda eğitici broşürler ve Van Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Deprem Bilgisi ve Alınacak Tedbirler\' kitabı dağıtıldı.



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