Van Barosu'ndan Didem Arslan Yavuz hakkında suç duyurusu

Van Barosu, "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına telefonla bağlanan Türkan Taşçı isimli kişiye yönelik söylediği, "Halayla bir konuşun, doğru düzgün Türkçe konuşsun, burası Türkiye Cumhuriyeti. O dili bilmiyoruz. Bilsek anlayacağız da konuşacağız da bilmiyorum" sözleriyle nedeniyle Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, Yılmaz’ın “nefret suçu” ve “alenen aşağılama” suçu işlediği öne sürülerek şöyle denildi:

"Sunucu, sanki Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkçe dışında başka bir dilin konuşmanın yasak olduğu, başka ırka mensup kişilerin başka dili konuşmanın suç olduğu ve bunun bir bedeli olduğunu ima etmiştir. Savcılığınızca yapılacak soruşturma çerçevesinde de görüleceği üzere şüphelinin basın yoluyla alenen bir ırkı, bir dili aşağıladığı hatta hor gördüğü açığa kavuşacaktır. Şüphelinin Kürtçeye olan nefretinden sonra hem sosyal anlamda hem de sosyal medya mecralarında binlerce kişi bu nefret söylemine tepki göstermiştir. Ulusal anlamda büyük bir tepki karşılık bulması ve genelde Kürtçeye özelde ise Kürt halkına karşı nefret söylemi nedeniyle savcılığınızca resen yapılacak soruşturma çerçevesinde şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz."

TIKLAYIN | Didem Arslan Yılmaz: Kürtçeye bir tepkim olamaz

TIKLAYIN | Didem Arslan Yılmaz, hakaret gerekçesiyle konuğunu hattan aldı: Doğru düzgün Türkçe konuşsun; burası Türkiye Cumhuriyeti