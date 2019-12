Vali'nin koruması tiyatrocuyu eylemci sanınca...

Erzincan’daki "Üvey Karım" adlı tiyatro eserinde rol gereği kenardan bağırarak sahneye çıkmak isteyen oyuncu, kendisini "eylemci" zanneden vali korumasının müdahalesiyle karşılaştı.

Erzincan Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünün daveti üzerine kente gelen Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu oyuncuları, "Üvey Karım"ı Erzincan Müftülüğü Konferans Salonu’nda sahneledi.

Oyunu, Vali Abdulkadir Demir, Emniyet Müdürü Süleyman Oğuz, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Yalçın ile çok sayıda vatandaş izledi.

Yalçın Kaftanoğlu’nun yazdığı, Abdullah Şahin’in yönettiği 2 perdelik komedi oyununda, Abdullah Şahin, Nazan Şoray, Fulden Akyürek, Ortans Kıvanç, Muhlis Asan, Oylum Şahin ve Ferdi Atuner rol aldı.

Oyun öncesi rol gereği kenardan bağırarak sahneye çıkmak isteyen Muhlis Asan’a, kendisini "eylemci" zanneden Vali Demir’in koruması Nurullah Ataç müdahalede bulundu.

Yaşanan olay, salonda tebessümle karşılandı.

Koruma Nurullah Ataç, Asan’a "sarhoş bir eylemci" zannettiği için müdahalede bulunduğunu belirterek, "Yüzü tanıdık geliyordu. Ama çıkaramadım. Ses tonunun yüksek olması nedeniyle refleks olarak hareket ettim ve kendisine müdahalede bulundum" dedi.

Vali Demir ise yaşanan olayla korumaların her an, her türlü vakaya hazırlıklı olduğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi.