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Yaşam

Valilik'ten TEKEL eylemine izin yok!

Ankara Valiliği Tek-Gıda İş Sendikası tarafından 1 Nisan'da başlatılacak.

31 Mart 2010 03:00

T24 - Ankara Valiliği Tek-Gıda İş Sendikası tarafından 1 Nisan'da başlatılacak ve 24 saat sürecek oturma eyleminin kanunsuz olduğunu, yapılmasına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.


Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, TÜRK-İŞ Konfederasyonuna bağlı ''Türkiye Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (Tek-Gıda İş) tarafından, ''TEKEL işçilerinin 4-C statüsüne aktarılmasını protesto etmek'' amacıyla yarın Ankara'da Türk-İş binası önü ve çevresinde 1 günlük oturma eylemi ve devamında ertesi gün saat 11:00 de kitlesel basın açıklaması adı altında kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacağının öğrenildiği belirtildi.


2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde, Ankara'da toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak yerlerin, Valilik tarafından önceden belirlenerek ilan edildiği belirtilen açıklamada, "Valiliğimize bildirimde bulunulması ve yasal miting alanlarından birisinin talep edilmesi halinde, talebin değerlendirileceği; organize edilen, yasal olmayan bu eyleme teşebbüs edilmesi halinde, meydana gelebilecek olaylardan ve doğabilecek zararlardan, sendika yetkilileri ve bu eylemi organize edenler ile eyleme katılanların sorumlu olacağı gibi, ilgililer hakkında gerekli yasal işlemin yapılacağı hususu kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

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