Valilikten CHP'li belediyelere 'Adalet Yürüyüşü' soruşturması: Destek verdiniz

İstanbul Valiliği, CHP'li belediyelere gönderdiği yazıda Adalet Yürüyüşü'ne katkıda bulundukları ve destek verdikleri gerekçesiyle savunma istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’la suçlanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıla mahkum edilip tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a adalet talebiyle yürüyüş başlatmıştı.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre; yürüyüşün üzerinden 80 gün geçerken, İstanbul Valiliği, CHP'li Şişli, Kadıköy ve Avcılar belediyelerine yazı göndererek, yürüyüşle ilgili soruşturma başlattı.

Yürüyüş sürecinde CHP'li belediyelerin sağladıkları destek ve katkıların medyada haber olmasından hareket eden valilik, belediyelere gönderdiği yazıda, CHP’nin gerçekleştirdiği yürüyüşe, "Maddi kaynak sağladıkları, maddi katkılarda bulundukları, belediye kaynaklarını aktardıkları" suçlamalarını yöneltti. Valilik yazısıyla belediyelerden savunma istedi.

Başlatılan soruşturmanın genişleyip genişlemeyeceği, idari soruşturmanın adli soruşturmaya dönüşüp dönüşmeyeceği henüz belli değil.

CHP'li Torun: Panik göstergesi

CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun, Adalet Yürüyüşü’ne destek verdikleri gerekçesiyle CHP’li belediyelere İstanbul’da başlatılan soruşturmayı doğruladı.

Yürüyüşün bir CHP etkinliği değil, toplumsal bir hareket olduğunu, farklı farklı toplumsal kesimlerin yürüyüşe katılıp destek verdiklerini ve bunun suç olmadığını belirten Torun, şunları söyledi:

“Adalet Yürüyüşü, CHP’nin tekelinde bir eylem değildir. Toplumsal bir eylem ve büyük yığınların kendiliğinden katıldıkları önemli bir adalet arayışıdır. Şimdi iktidar, bu yürüyüşün yarattığı büyük toplumsal harekete duyduğu kızgınlığı belediyelerden çıkarmaya çalışıyor. Bu kabul edilemez. Bu soruşturmalar, iktidarın yakalandığı panik halinin açık bir göstergesi.”