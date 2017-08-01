Adalet Yürüyüşü'nü destekleyen AKP’li meclis üyesi Osman Çokcan istifa etti

İzmir’in Karabağlar İlçesi'nde iki ay önce istifa ederek CHP'ye geçen AKP Belediye Meclis Üyesi İsmail Taş'ın ardından Karabağlar Belediye Meclisi'nin AKP'li üyesi Osman Çokcan da istifa etti. Çokcan, partiye kırgın olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nü öven sözler paylaşan Karabağlar Belediye Meclisi'nin AKP'li Üyesi Osman Çokcan, partililerin hedefi oldu. İki kez kalp krizi geçiren Çokcan, partiden istifa dilekçesini verdi. CHP'ye geçeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak görevine bağımsız devam edeceğini bildirdi.