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Valilik'ten donmak üzere olan eşekler hakkında açıklama: Görüntüler Van’a ait değil

Sokakta donmak üzere olan eşeklerin kurtarıldığı belirtilmişti

22 Ocak 2022 11:39

Van Valiliği, sosyal medyada paylaşılan ve bazı televizyonlarda haber olarak yayınlanan "donmak üzere olan eşek” görüntülerin Van’a ait olmadığını açıkladı.
 
Sosyal medyada, Van’da eksi 30 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle sokakta donmak üzere olan eşeklerin kurtarıldığına dair videolar yayınlanmıştı.
 
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
 
“Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yaptığımız araştırmalar sonucunda toplum vicdanını sızlatan görüntülerin Van’a ait olmadığı belirlenmiştir. Ancak, hiçbir araştırma yapılmadan görüntünün çekildiği yerin teyit edilmeden sosyal medya ve bazı televizyon kanallarında Van diye lanse edilmesi bizleri de üzmüştür. Her ne amaçla olursa olsun, hayvanların soğukta ölüme terk edilmesi kabul edilemeyeceği gibi, dondurucu soğukların etkili olduğu ilimizde özellikle sokak hayvanları konusunda daha hassas davrandığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."
 
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