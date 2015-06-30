Valilik talebiyle 'Twitter soruşturması': Cumhurbaşkanı ile ilgili yazı yazdınız mı; hadi yazdınız, neden paylaştınız?

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Ankara Valiliği'nin talebi üzerine, "Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret ederek devletin egemenlik organının saygınlığını zedelemek ve yasa dışı terör örgütlerinin eylemlerini meşru göstererek övmek, sosyal medya aracılığıyla yaymak iddialarıyla" haklarında soruşturma açtığı altı asistan, bugün soruşturma komisyonuna yazılı ifade verdi. Soruşturmayı, HDP Milletvekili Mithat Sancar ve CHP Milletvekili Şenal Sarıhan, Eğitim Sen, Mülkiyeliler Birliği temsilcileri ile çoğunluğu Siyasal Bilgiler Fakültesi'nda görev yapan 100'e yakın akademisyen takip etti.

Haklarında soruşturma açılan asistanlar, kendilerine isnat edilen suçun tanımlı olmaması, ucunun açık olması sebebiyle komisyonun yönelttiği sorulara cevap vermeyi reddetti. Normalde Siyasal Bilgiler Fakültesi yönetimine başvurması gereken ancak soruşturma başlatılmasıyla ilgili red cevabı alacağını öngördüğü için soruşturmayı kendi bünyesinde başlattığı iddia edilen Rektörlüğün, önümüzdeki günlerde asistanlardan sözlü savunmalarını talep edeceği belirtildi. Soruşturma komisyonu üyeleri, sözlü savunmaların ne zaman yapılacağına dair bilgilerinin olmadığını ifade etti.

Öğretim elemanları, komisyon tarafından kendilerine yönlendirilen, "Cemal Gürsel caddesini trafiğe kapatarak herhangi bir oturma eyleminde bulundunuz mu", "Emniyet kuvvetleriyle herhangi bir çatışmanız oldu mu; gözaltına alındınız mı", "Twitter hesabınız var mı", "Twiter hesabınız üzerinden Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgili olarak yazılar yazdınız mı" vb. soruları yanıtsız bıraktı.

'Emniyet kuvvetleriyle herhangi bir çatışmanız oldu mu?'

Haklarında soruşturma açılan öğretim elemanları, soruşturma komisyonuna yazılı ifade verirken, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Valilik talimatıyla haklarında başlattığı soruşturmada yöneltilen sorular, iki başlık altında toplantı. Birinci bölümünde, öğretim elemanlarının gözaltına alınışıyla ilgili sorulan soruların bir kısmı şu şekilde:

-09.10.2014 günü fakültenizdeki derslere katıldınız mı, katıldıysanız hangi saatler arasında derslere katıldınız?

-Cemal Gürsel Caddesi'nde yolu trafiğe kapatarak herhangi bir oturma eyleminde bulundunuz mu, bulunduysanız eyleminizin amacı neydi?

-Emniyet kuvvetleriyle herhangi bir çatışmanız oldu mu; gözaltına alındınız mı?

'Cumhurbaşkanlğı makamı ile ilgili yazı yazdınız mı; hadi yazdınız, neden paylaştınız?'

Soruşturma sorularının ikinci bölümü ise cumhurbaşkanına hakaret içerdiği iddia edilen tweetlerle ilgili oldu. Bu bölümdeki sorulardan bazıları ise şöyle:

- Twiter hesabınız var mı?

- Twiter hesabınız aktif mi?

- Twiter hesabınız üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başı olup Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgili olarak yazılar yazdınız mı?

- Twiter üzerinden Cumhurbaşkanı ile ilgili yazılar yazıp bunları herkesle paylaşmanızın amacı nedir?

- Yasadışı terör örgütlerinin eylemlerini meşru görüyor musunuz?

Ne olmuştu?

Ankara Üniversitesi'nde görev yapan 5 asistan ve bir yüksek lisans öğrencisi, Ekim 2014'de üniversitenin Cebeci Kampüsü'nde gerçekleşen Kobanê'yle dayanışma eyleminde polisin müdahalesinden korumaya çalıştıkları öğrencileriyle birlikte gözaltına alındı.

Akademisyenlerin serbest bırakılmalarının ardından sosyal medya hesaplarını inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü, bu hesaplardaki paylaşımlarla ilgili hazırladığı dosyayı, Ankara Valiliği'ne gönderdi. Bunun üzerine Valilik, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bir yazı yazarak akademisyenler hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Emniyet ve Valiliğin talebi doğrultusunda davranan Ankara Üniversitesi, Nail Dertli, Onur Can Taştan, Aysun Gezen, Celil Kaya, İlkay Kaya ve Bedri Sinan Güneş hakkında, "Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret ederek devletin egemenlik organının saygınlığını zedeledikleri, bunun yanında: Anayasa'da belirtilen Cumhuriyet'in niteliklerini, siyasi, hukuki düzenini değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratıp devletin güvenliğini ve kamu düzenini bozmak amacıyla hareket eden yasa dışı terör örgütlerinin eylemlerini meşru gösterdikleri, övdükleri ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik edici açıklamalarda bulundukları ve bunları sosyal medya aracılığıyla yaydıkları" iddiaları ile ilgili olarak disiplin soruşturması başlattı.