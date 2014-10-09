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Ankara SBF ve İletişim'de polis, 20 öğrenci ve 5 akademisyeni gözaltına aldı!

Görgü tanıkları polisin rastgele gözaltı yaptığını aktardı

Fotoğraf: Okan Özer: AA

09 Ekim 2014 19:33

İnan Ketenciler

Kobanê’ye destek gösterisinin düzenlendiği Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’ne giren 100’e yakın polis, 5’i akademisyen, 20’si öğrenci olmak üzere 25 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde düzenlenen Kobanê’ye destek gösterisinde grubun taşlı saldırısına uğradığını öne süren çok sayıda polis, kampüse girdi.

Çevik kuvvet ekiplerinin rastgele gözaltı yaptığını söyleyen Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Elçin Aktoprak, 20 öğrencinin gözaltına alındığı sırada polisi engellemek isteyen 5 öğretim görevlisinin de gözaltına alındığını aktardı.

Gözaltına alınan öğretim üyeleri, Eğitim Sen 5 Nolu Şube Başkanı Aysun Gezer, İlkay Kara, Celil Kara, Nail Dertli ve Onurcan Taştan.

Gözaltına alınan öğrencilerin Siyasal Bilgiler ve İletişim Fakültesi öğrencileri olduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları, polisin, gözaltılara engel olmak isteyen öğretim görevlilerine “Apo’nun p*çlerinin gösterisine laf etmiyorsunuz, gözaltına alınca bize laf ediyorsunuz” dediğini ifade etti.

Gözaltıların altından Siyasal Bilgiler ve İletişim Fakültesi'nden akademisyenler, Emniyet'teki bekleyişini sürdürüyor.

 

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