Valilik, müftülük, il milli eğitim ve Önder Diyarbakır İmam Hatipliler Derneği'nden seçmeli din dersi için ortak afiş: “Seçmesi bir dakika faydası iki dünya”

Diyarbakır’da valilik, müftülük, il milli eğitim müdürlüğü ve Önder Diyarbakır İmam Hatipliler Derneği seçmeli din dersleri için ortak afiş hazırladı.

Afişte, “Kuranı Kerim dersini seçiyorum çünkü Cenab-ı Allah’ın mesajlarını öğrenmek, anlamak ve yaşamak istiyorum', 'Peygamberimizin Hayatı dersini seçiyorum çünkü onun hayatını merak ediyorum ve kendime örnek almak istiyorum', 'Temel Dini Bilgiler dersini seçiyorum çünkü dinimi en doğru şekilde öğrenmek istiyorum" ifadeleri yer aldı.

“Dersimi seçiyorum dinimi öğreniyorum”, “Seçmesi bir dakika faydası iki dünya!” sloganlarıyla hazırlanan afişlerde “Ortaokul ve liselerde din, ahlak ve değerler alanı seçmeli dersler seçim süreci başlamıştır” hatırlatması yapıldı. Afişlerde son başvuru tarihinin de 22 Ocak olduğu belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinden Kayhan Ayhan'ın haberine göre, Eğitim Sen Diyarbakır Şubesi söz konusu afişlere tepki gösterdi. Diyarbakır Eğitim Sen Şube Başkanı Sadrettin Kaya, “Biz hiçbir dersin dayatma olarak seçtirilmesini doğru bulmuyoruz. Ögrencilerimiz derslerini özgürce seçebilmeli. Bugün derslerini özgür seçemeyen öğrenci, demokratik yaşamda hakkını kullanırken tereddütler yaşayacaktır. Bu travmaya yol açar. Afişler konusunda kamu idaresi kamu adına güç ve yetki kullananlar bütün öğrencilere ve velilere eşit olmaları gerekiyor. Bir kesimi öne çıkarmak onları topluma dayatmaya çalışmak bu çağda demokratik temayüllere uymuyor” dedi.