-VALİLİK KONUYA AÇIKLIK GETİRDİ ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, ilin mülki sınırları içinde milli bayramlar ile mahalli ve anma günleri törenleri dolayısıyla önemli arterler ile ana caddelerde ve benzeri mahallerde bundan sonra genel hayatı olumsuz etkileyebilecek yaya ya da motorize herhangi bir program uygulaması yapılmayacağı bildirildi. Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, milli bayramlar ile mahalli anma günleri törenlerine ilişkin Ankara Valiliğinin 10 Aralık tarihinde aldığı ve tüm kurum ve kuruluşları bilgilendirdiği kararıyla ilgili bugün bazı basın yayın organlarında yanlış anlaşılmalara neden olabilecek yanlış ve maksatlı yorumlar yapıldığı bu nedenle bir açıklama yapılmasının zorunlu görüldüğü ifade edildi. Milli bayramlar ile mahalli ve anma günlerinin, ''istiklal ve bağımsızlığa bütün benliğiyle sahip çıkan, cesaret ve yiğitliğini yüce duygularla bütünleştiren kahraman Türk milletinin ortak şuurunun yaşatıldığı'' önemli ve anlamlı günler olduğunun belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Türk Milli Kurtuluş Hareketinin bütünlüğü içerisinde Türk milletinin bu anlamda destan yazdığı ve Türk kahramanlığını sembolleştirdiği bu önemli günlerde yüce milletle birlikte ortak şuur yaşatılmaktadır. Başkent Ankara'da da milli bayramlar ile mahalli ve anma günlerini, istiklal ve bağımsızlığımıza bütün benliğiyle sahip çıkan aziz Ankaralılar hep birlikte büyük bir heyecan ve coşkuyla idrak etmektedir. Ulusal onur ve estetiğin yansıtıldığı bu anlamlı ve önemli günlerin yürütüm ve icrasında, alınan tertip ve düzen ile uygulamalarda Ankara halkının günlük yaşamında herhangi bir mağduriyet yaratılmaması ve genel hayatı olumsuz etkilememesi esas olmalıdır. Bu nedenle Ankara ili mülki hudutları dahilinde, milli bayramlar ile mahalli ve anma günleri törenlerinin icrasında önemli arterler ile ana caddelerde ve benzeri mahallerde bundan sonra genel hayatı olumsuz etkileyebilecek yaya-motorize herhangi bir program uygulaması yapılmayacaktır. Ankara il merkezinde Cinnah Caddesi – Atatürk Bulvarı ve Dikmen Caddesi - İnönü Bulvarı ile Ziya Gökalp Caddesi – Gazi Mustafa Kemal Bulvarı öncelikli olmak üzere kent trafiği akışının çok yoğun sağlandığı diğer ana arterlerde de ulusal ve uluslararası nitelikte takvim ve programlara bağlanmış faaliyetler dışında, gerekçesi ne olursa olsun hiçbir faaliyet programlara alınmayacaktır. Nitekim Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 91. yıl dönümü törenleri bu anlayış içerisinde Ankara ilinde geniş halk katılımlı törenlerle uygulanmış olup, ana cadde ve benzeri mahallerde sadece uluslararası takvime bağlanmış Büyük Atatürk Koşusu Ankara halkının dikkat ve katkısıyla başarı ile gerçekleştirilmiştir.''